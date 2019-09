Nightmare Before Christmas, Panini porta in Italia il sequel a fumetti

Fumetti

17/09/2019

Intitolato "Il viaggio di Zero", il sequel a fumetti di Nightmare Before Christmas sarà pubblicato da Panini in quattro brussurati, di cui il primo in uscita a ottobre 2019.

A venticinque anni dall'uscita italiana di Nightmare Before Christmas, Jack Skeletron, Sally e gli abitanti della Città di Halloween sono pronti a tornare con una nuova avventura, questa volta a fumetti.

Per celebrare questo importante anniversario, a ottobre Panini Comics porterà nelle librerie, nelle fumetterie e online il primo dei quattro volumi de Il viaggio di Zero, sequel/spin-off del capolavoro in stop motion prodotto da Tim Burton attraverso cui il geniale regista ha dato la sua personalissima rilettura delle festività natalizie.

Realizzata da una squadra internazionale di talentuosi artisti formata da D.J. Milky, Key Ishiyama, Kiyoshi Arai, Dan Conner e David Hutchison, come ben espresso dal titolo la storia ruoterà attorno al fedele cagnolino fantasma di Jack e al suo lungo viaggio per tornare dal suo amato padrone.

Mentre quest'ultimo sta ultimando i preparativi per l'annuale festa di Halloween, il cucciolo finisce infatti per perdersi nella lontana Città del Natale, mettendo in modo una serie di eventi che spingerà i due a incontrare vecchi e nuovi amici con l'obiettivo di ritrovarsi e salvare le festività.

La copertina del primo numero de Il viaggio di Zero

Pubblicato da Panini all'interno della collana Disney Planet, il primo volume de Il viaggio di Zero sarà disponibile a partire dal 15 ottobre al prezzo di 8,50 euro; il successivo arriverà invece sugli scaffali il 15 dicembre, giusto in tempo per essere regalato per Natale (magari assieme alle nuovissime Vans dedicate a Nightmare Before Christmas).

Siete pronti a reimmergervi nel folle e oscuro mondo creato da Tim Burton, tra cani fantasma, torte, biscotti e regali incartati a mano?