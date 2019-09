One Piece Pirate Warriors 4: il paese di Wa sarà presente anche nel videogioco

VideogamesFumetti

17/09/2019

Con un nuovo trailer dal Tokyo Game Show, One Piece Pirate Warriors 4 svela che all'interno del gioco ci sarà anche l'ambientazione dedicata al paese di Wa.

Bandai Namco torna a parlare di One Piece Pirate Warriors 4, dopo aver presentato il primo gameplay alla Gamescom. Durante il Tokyo Game Show, che si sta svolgendo nella capitale nipponica proprio in questi giorni, è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra come nel gioco sia presente anche il Paese di Wa.

Originariamente sembrava che il titolo arrivasse fino alla saga di Whole Cake Island, dove Rufy e la sua ciurma hanno affrontato i pirati di Big Mom, uno dei Quattro Imperatori vista nei trailer precedenti, ma a quanto pare il gioco andrà oltre. La saga del Paese di Wa è iniziata da soli due mesi nell'anime di One Piece ed è tutt'ora in corso di pubblicazione anche nel manga. In One Piece Pirate Warriors 4, questa saga verrà rivisitata in maniera originale raccontando una versione alternativa dell'isola ispirata al Giappone Feudale.

Questa saga vedrà i nostri eroi affrontare Kaido, un altro dei Quattro Imperatori, capitano dei Pirati delle Cento Bestie, un gruppo di feroci pirati in grado di utilizzare i poteri dei frutti Zoo Zoo che li tramutano in animali feroci. Questo gruppo, insieme allo Shogun di Wa loro alleato, tiene sotto scacco l'intera isola con un governo tirannico. Starà a Rufy e i suoi alleati cambiare la situazione.

Il trailer inoltre conferma la presenza di due nuovi personaggi giocabili:

Roronoa Zoro : l’indomito spadaccino e il maestro della Santoryu, la Tecnica delle Tre spade creata da lui stesso. Zoro è stato il primo membro a far parte della Ciurma di Cappello di Paglia e dato il suo spirito da samurai, siamo sicuri che avrà la sua importanza negli scontri nel Paese di Wa.

: l’indomito spadaccino e il maestro della Santoryu, la Tecnica delle Tre spade creata da lui stesso. Zoro è stato il primo membro a far parte della Ciurma di Cappello di Paglia e dato il suo spirito da samurai, siamo sicuri che avrà la sua importanza negli scontri nel Paese di Wa. Carrot: è una guerriera nata e un membro della tribù dei visoni conigli, ma anche una forza con cui dover fare i conti su qualsiasi campo di battaglia. Come visone coniglio, può anche invocare il potere misterioso della forma Sulong. Guardando direttamente la luna, può trasformarsi e liberare i suoi istinti primari, oltre a scatenare un potere distruttivo davvero incredibile.

Tra gli altri personaggi giocabili annunciati in precedenza ricordiamo la presenza di Rufy, Sanji, Jinbe, Kuzan, e tutti i fratelli di Sanji della famiglia Vinsmoke, dunque Reiju, Ichiji, Niji e Yonji.

One Piece Pirate Warriors 4 non ha ancora una data d'uscita fissata, per il momento sappiamo che uscirà sicuramente nel 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC tramite Steam.

Cosa ne pensate delle aggiunte, siete interessati a provare il nuovo musou ispirato a One Piece?