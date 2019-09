PlayStation Plus: i possibili giochi gratuiti di ottobre 2019

Videogames

In attesa dell'annuncio di Sony, la rete regala le prime ipotesi sulla selezione della Instant Game Collection per ottobre. Il colosso giapponese punterà sui titoli horror?

Quella della Instant Game Collection è una delle tradizioni a marchio Sony più apprezzate dall'utenza PlayStation.

Per chi non lo sapesse, si tratta infatti di una selezione di giochi che vengono mensilmente regalati a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - utile pure per giocare in multiplayer online. Una selezione, quella di Sony, che dallo scorso marzo si limita alle sole produzioni per PlayStation 4.

Non dovrebbe stupire, allora, che in attesa dell'annuncio ufficiale siano in tantissimi a chiedersi cosa abbia in mente la "grande S" per stupire i propri fedelissimi il prossimo mese. In soldoni, in rete sono apparse già le prime speculazioni sui possibili giochi PS Plus di ottobre 2019, da poter mettere in download dalle pagine del PlayStation Store senza costi aggiuntivi.

Tra le teorie più accreditate, c'è quella che vorrebbe Sony spingere sul lancio di MediEvil Remastered - atteso il 25 ottobre solo sul monolite giapponese, in tempo per festeggiare Halloween. Di conseguenza, si punterebbe su titoli horror o dalle ambientazioni gotiche, come i vari Oultast, The Last of Us Remastered, uno dei quattro capitoli di Dead Rising, Arizona Sunshine o addirittura su Resident Evil 7.

Quest'ultimo, in particolare, rappresenta un episodio di rottura per il franchise, fatto di visuale in prima persona e narrazione tutta nuova. Giocato con PlayStation VR, poi, regala una delle esperienze survival horror più terrificanti di sempre. Non solo, sarebbe utile anche per il publisher Capcom per mantenere puntati i riflettori su Project Resistance, spin-off multiplayer del brand annunciato da pochissimo.

Cambiando registro, tra i videogiochi scelti per l'offerta di PlayStation Plus ad ottobre 2019 potrebbero esserci anche alcuni indie di successo. Opere in pixel e poligoni che, seppur a budget e organico limitato, non hanno di solito nulla da invidiare alle produzioni più blasonate. A chiudere, sarebbe gradito in regalo un titolo pensato per sfruttare la realtà virtuale di PlayStation VR, visore compatibile con PS4 e PS4 Pro. Uno dei più apprezzati resta Astro Bot Rescue Mission, già regalato nelle settimane passate ad alcuni fortunati utenti, senza una selezione ben precisa.

Voi invece cosa ne pensate? Quali giochi potrebbero rientrare nella Instant Game Collection del prossimo mese?