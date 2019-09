The Secret Garden: il magico trailer del film con Colin Firth

Cinema

17/09/2019

La favola ricca di mistero e d'atmosfera, dal romanzo per l'infanzia di Francis Hodgson Burnett, torna al cinema con Colin Firth, Julie Walters e la giovanissima Dixie Egerickx (e i produttori di Harry Potter): ecco le prime immagini.

"Se si guarda nel modo giusto, si può vedere che il mondo intero è un giardino". Così StudioCanal UK presenta le prime immagini di The Secret Garden, il film che riporta al cinema Il giardino segreto, il romanzo per l'infanzia scritto nel 1911 da Frances Hodgson Burnett, l'autrice britannica di libri come Il piccolo Lord e La piccola principessa.

Il trailer del film, che trovate in apertura di articolo, immerge subito nelle atmosfere magiche create dalla Burnett più di cent'anni fa: una favola tenera e appassionante, adatta a tutte le età.

La storia è sempre la stessa: Mary Lennox (la giovanissima Dixie Egerickx, già vista nell'horror L'ospite) ha soltanto 10 anni ed è già orfana di entrambi i genitori. Scampata per miracolo ad una epidemia di colera in India, viene spedita in Inghilterra, dov'è affidata alla tutela del suo unico parente in vita, il ricco e scontroso zio Archibald Craven (Colin Firth).

Nel tetro castello sperduto nelle lande dello Yorkshire, Mary comincia a scoprire i segreti di famiglia grazie al cugino Colin (Edan Hayhurst), che è stato rinchiuso in un'ala della casa a causa della sua malattia.

Nell'immensa magione di Misselthwaite, i due si consolano a vicenda e riescono a valicare la porta del misterioso giardino rimasto chiuso per molti anni, un luogo "sacro" che lo zio Archibald ha tenuto segreto in seguito alla morte dell'amata moglie Lilias. Quest'avventura cambierà per sempre le loro vite.

Diretto da Marc Munden (regista di acclamate serie TV come National Treasure, Utopia e The Crimson Petal and the White),The Secret Garden è stato sceneggiato da Jack Thorne, al quale si devono gli script di Wonder, National Treasure, This Is England '90 e dell'imminente His Dark Materials.

Nel cast del film, spiccano inoltre le presenze di Julie Walters (la governante Medlock) e dei giovanissimi Amir Wilson, Sonia Goswami e Tommy Surridge.

I produttori sono Rosie Alison, David Heyman e Jane Robertson, ovvero gli stessi della saga di Harry Potter e dell'orso Paddington.

Oltre ai diversi TV movie e all'anime Mary e il giardino dei misteri di Tameo Kohanawa, Il giardino segreto è stato adattato per il grande schermo già diverse volte. Sono celebri la versione del 1949 con Margaret O'Brien e Herbert Marshall e quella del 1993 diretta da Agnieszka Holland, che fruttò a Maggie Smith una candidatura ai BAFTA come miglior attrice non protagonista.

Riuscirà questa versione ad aggiornare per il pubblico di oggi un libro che non invecchia mai? Lo scopriremo presto: The Secret Garden uscirà nei cinema inglesi il 17 aprile 2020 e sarà prossimamente nelle nostre sale con Lucky Red.