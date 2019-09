The Stand: un breve teaser annuncia l'inizio delle riprese

TV News

di Simona Vitale - 17/09/2019 11:05 | aggiornato 17/09/2019 11:09

Le riprese della serie TV The Stand (adattamento televisivo del romanzo L'ombra dello scorpione) sono ufficialmente cominciate. Lo ha annunciato il regista Josh Boone su Instagram.

The Stand (uscito in Italia con il titolo L'ombra dello scorpione) è uno dei romanzi più noti di Stephen King. Pubblicato nel 1978, questo libro è uno dei lavori del Re che non ha ancora ricevuto un adattamento cinematografico, sebbene nel 1994 sia stato proposto come miniserie televisiva con sceneggiatura scritta dallo stesso King.

Tuttavia, presto un altro adattamento televisivo del romanzo arriverà sul piccolo schermo grazie a CBS All Access (canale via cavo della nota emittente statunitense CBS) con un cast a dir poco impressionante che vanta la presenza di nomi importanti del cinema e della televisione mondiale. Spiccano, tra gli attori protagonisti: Alexander Skarsgård (True Blood), Whoopi Goldberg (Ghost), James Marsden (Westworld), Amber Heard (Aquaman), Odessa Young (Assassination Nation), Henry Zaga (13), Jovan Adepo (Overlord), Owen Teague (IT), Brad William Henke (Orange Is the New Black) e Daniel Sunjata (Grey's Anatomy).

Al timone della regia c'è Josh Boone, noto per aver diretto la pellicola Colpa delle stelle, che su Instagram, con un breve video, ha annunciato l'inizio delle riprese della serie TV:

L'ombra dello scorpione rappresenta la visione apocalittica di Stephen King di un mondo decimato da un'arma batteriologica e coinvolto in una epica lotta tra Bene e Male. Il destino dell'umanità si basa sulle fragili spalle di mamma Abagail, un'anziana donna di 108 anni, e una manciata di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati in un uomo con un sorriso letale e dei poteri incredibili: Randall Flagg, l'Uomo Oscuro (che i fan di Stephen King hanno incontrato sia nel romanzo Gli occhi del drago e nella saga de La Torre Nera).

Bompiani Il romanzo L'ombra dello scorpione di S. King

La serie TV de L'ombra dello scorpione rappresenta solo uno dei tanti nuovi adattamenti di King, il più recente dei quali è stato IT: Capitolo 2, attualmente presente nei cinema italiani.

Per quanto riguarda la messa in onda della nuova serie TV, CBS All Access ancora non ha rivelato una data certa e ufficiale.

Via: ComicBook