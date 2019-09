Una serie spin-off di Solo: A Star Wars Story in lavorazione per Disney+? [RUMOR]

CinemaTV News

di Andrea Sala - 17/09/2019 12:55 | aggiornato 17/09/2019 12:59

Un rumor insistente nella comunità di fan di Star Wars parla di una serie spin-off di Solo: A Star Wars Story, in lavorazione ovviamente per Disney+.

Qi'ra in tutto il suo splendore

Il Millennium Falcon in atterraggio

0 condivisioni

Dopo il suo corso al cinema, Solo: A Star Wars Story sta guadagnando fan in seguito all'uscita Home Video e, con la crescita di sostenitori, aumenta anche la "fame" di nuove storie legate agli eventi visti nel film.

Alcuni hardcore fan, ad esempio, sono riusciti a portare l'hashtag #MakeSolo2Happen fra i trending topic in USA:

John Hoey/Star Wars News Net

Non solo, su Twitter anche diversi membri di cast e crew del film stesso hanno sostenuto l'hashtag, come una sorta di petizione popolare (e un chiaro messaggio) per poter proseguire nella storia.

Bene, l'ultimo rumor sulla questione parla di un progetto legato a Solo - anche se tecnicamente non sarebbe né un sequel né un prequel - che potrebbe sbarcare su Disney+, un po' come The Mandalorian e la serie su Obi-Wan Kenobi.

L'indiscrezione lanciata da Jeremy Conrad di StarWarsUnity.com, in particolare, parla di una serie spin-off:

Forse nello show finiranno le scene girate per il film su Mos Eisley, film che fu poi cancellato quando i film standalone su Star Wars sono stati messi in ghiaccio.

Cosi come per Obi-Wan, dunque, la serie connessa a Solo potrebbe trovare casa sul servizio di streaming della Casa di Topolino.

Dopo l'Ascesa di Skywalker, poi, l'attesa di nuovi film di Guerre Stellari potrebbe essere lunga e l'offerta di Disney+ di certo servirà anche per colmare la "sete" dei fan.

Sarebbe interessante scoprire qualcosa in più dell'Alba Cremisi e su Darth Maul, ad esempio, o conoscere il destino di Qi'ra dopo la fine proprio di Solo.

Staremo a vedere se il rumor si concretizzerà.