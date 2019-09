Watchmen, il nuovo trailer della serie TV introduce Looking Glass

TV News

di Giuseppe Benincasa - 17/09/2019

Un nuovo trailer per Watchmen... l'inizio è vicino!

Dopo l'interessante featurette della settimana scorsa, l'emittente televisiva americana HBO ha proposto ai fan un nuovo trailer dell'imminente serie TV Watchmen.

Il filmato, che potete vedere in apertura a questo articolo, si apre con delle auto nere poste vicino a un cimitero, segno che si sta svolgendo la cerimonia funebre. Si ipotizza che si tratti di poliziotti uccisi da un attentato. Da notare che il cimitero si chiama Tartarus Acres, che è un riferimento alla mitologia greca e più specificatamente alla dimensione infernale di Tartarus, dove i peggiori elementi di sempre vengono torturati per l'eternità.

HBO La vigilante Angela Bar

Questo nuovo trailer fornisce indizi più completi sul personaggio di Angela Bar (interpretato da Regina King). Questi collabora con la polizia, con l'FBI e, più precisamente, con il personaggio di Laurie Blake (interpretato da Jean Smart) che dovrebbe essere la versione adulta di Silk Spectre II (un membro dei Watchmen originali). Laurie Blake ha mantenuto il suo nome (Laurie) e ha cambiato il suo cognome originale (Juspeczyk) con quello de Il Comico (Edward Blake). Sarà interessante scoprire il perché e soprattutto se Silk Spectre (conosciuta anche come Spettro di Seta) sia diventata un'identità segreta che Laurie non utilizza più.

Angela Bar indossa una maschera per proteggere la sua identità e la sua famiglia dai terroristi. Come potete notare nella foto qui sopra, indossa un distintivo che potrebbe essere quello del marito, un ex poliziotto rimasto vittima dall'attacco dell'organizzazione terroristica chiamata The Seventh Cavalry (li riconoscete perché indossano una riproduzione della maschera di Rorschach).

Judd Crawford

Nel trailer viene mostrato anche Don Johnson come il capo della polizia Judd Crawford. Sul suo personaggio non ci sono indizi e tutto è stato tenuto molto segreto da HBO, per questo motivo si potrebbe sospettare che Crawford nasconda qualcosa (di negativo o di positivo). Nel secondo caso, si può ipotizzare che anche lui sia una versione adulta e sotto copertura di uno dei personaggi originali di Watchmen, magari Daniel Dreiberg AKA Gufo Notturno II!

Looking Glass

Il grande protagonista di questo nuovo trailer è Looking Glass (interpretato da Tim Blake Nelson), che sembra essere un personaggio completamente nuovo. Il suo nome evidentemente deriva dal fatto che ci si può rispecchiare nella sua maschera lucente, come in uno specchio appunto.

HD HBO Looking Glass

Looking Glass sta interrogando un sospettato che, si presume, gli è stato consegnato dalla polizia. In una scena del trailer, dal minuto 0:44, si vede una specie di vecchia roulotte circondata dalla polizia come se fosse da proteggere. Poi, Looking Glass chiede al sospettato perché pensa sia finito al suo cospetto e quest'ultimo risponde raccontando di essere stato assalito e di essere stato portato fino a lì da una donna (Angela Bar). È ipotizzabile che Looking Glass conduca le indagini contro gli atti terroristici.

Il trailer conclude con delle scene di Ozymandias (interpretato da Jeremy Irons) che allude a qualcosa che ha inizio, come se fosse uno dei suoi piani.

La serie TV Watchmen è un sequel - ambientato ai giorni nostri - degli eventi del fumetto di Alan Moore. Lo show andrà in onda negli Stati Uniti sull'emittente televisiva HBO dal 20 ottobre.

Curato da: Andrea Sala