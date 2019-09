Batman Day 2019: il Bat-Segnale sarà proiettato in 11 città nel mondo (e forse anche Roma)

CuriositàFumetti

di Marcello Paolillo - 18/09/2019 08:35 | aggiornato 18/09/2019 08:46

DC e Warner Bros. hanno svelato l'elenco delle città che parteciperanno al Batman Day 2019, le quali vedranno il leggendario Bat-Segnale proiettato sui monumenti e i grattacieli più famosi del mondo.

Il Batman Day 2019 è l'evento atto a celebrare l'80° anniversario del personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939, tra le pagine dei fumetti Detective Comics.

La giornata dedicata al Cavaliere Oscuro di Gotham City si svolgerà sabato 21 settembre e, per l'occasione, il "vero" Bat-Segnale sarà ufficialmente azionato in alcune tra le più importanti città di tutto il mondo.

Realizzato da DC in collaborazione con Warner Bros., l'evento darà modo ai fan di ammirare il simbolo di Batman mentre illumina i grattacieli e i monumenti più importanti del pianeta. Il tutto avverrà alle 20:00 ora locale, in ciascuna delle città selezionate per l'occasione (via ComicBook).

Melbourne, Australia al Fed Square facing Flinders Street

Tokyo, al MAGNET by SHIBUYA109 allo Shibuya Scramble Crossing

Berlino, al Potzdamer Platz 11

Parigi, alla Galeries Lafayette

Barcellona, al Museu Nacional d’Art de Catalunya

Londra, alla Senate House

San Paolo, a Itaúsa - LMB

New York, da annunciare

Montreal, al Complex Dupuis

Città del Messico, alla Torre Reforma

Los Angeles, al Municipio

Attenzione, però: nonostante nella lista divulgata in partenza l'Italia sembrava essere stata esclusa dall'evento, sul sito ufficiale DC Comics (nella mappa del Bat-Tracker) è ora comparsa anche Roma (più precisamente, Villa Borghese) tra le città che verranno illuminate dal Bat-Segnale nel giorno del Batman Day.

Pam Lifford, presidente di Warner Bros. Global Brands and Experiences, ha spiegato il perché di quest'iniziativa unica nel suo genere:

Il Bat-Segnale è una delle immagini più facilmente nell'iconografia supereroistica e sarà uno spettacolo straordinario vederlo valicare i confini, le lingue e le culture per unire tutti in questa esperienza unica. Siamo orgogliosi di inviare il Bat-Segnale durante il Batman Day visto che si tratta du un importante faro di ispirazione che ci permette di credere che sia possibile affrontare le difficoltà, trasformandole in qualcosa di buono. Il Batman Day è una celebrazione mondiale per tutti i fan.

Sarete in prima fila anche voi, con gli occhi puntati all'insù, per ammirare il mitico Bat-Segnale'?