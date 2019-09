Bayside School: annunciato il reboot con Mario Lopez ed Elizabeth Berkley

A post shared by Mario Lopez (@mariolopez) on Apr 20, 2019 at 9:35pm PDT

View this post on Instagram

Questa è la sinossi del reboot divulgata da NBCU. Non si sa nulla, invece, su un eventuale ritorno degli altri attori del cast, avvistati ad aprile 2019 tutti insieme per una reunion.

‘Saved By The Bell’, ‘Punky Brewster’ Reboots Set For NBCU’s Peacock Streaming Service https://t.co/POzLON5x11 pic.twitter.com/B411Cd9ZYY

L’annuncio farà sicuramente piacere ai fan, anche perché arriva a ben 30 anni di distanza dalla prima stagione . Bayside School, infatti, è andata in onda dal 1989 al 1993 negli Stati Uniti e dal 1993 al 1994 in Italia. Quattro stagioni e ben 82 episodi con protagonisti sei adolescenti alle prese con i difficili anni del liceo. E quegli adolescenti sono rimasti nel ricordo di tutti i fan, da Zack Morris ( Mark-Paul Gosselaar ) a A.C. Slater (Mario Lopez), da Jessie Spano (Elizabeth Berkley) a Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), da “Screech” Powers (Dustin Diamond) a Lisa Turtle (Lark Voorhies).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok