Cyberpunk 2077 sarà protagonista a Milan Games Week

Bandai Namco Entertainment Italia e CD Projekt RED hanno confermato che l'atteso Cyberpunk 2077 avrà uno stand alla Milan Games Week. Scopriamo cosa vi attenderà!

Mancano ancora diversi mesi all'esordio di Cyberpunk 2077 e, per ingannare l'attesa, i videogiocatori italiani potranno ufficialmente immergersi nel mondo del titolo di CD Projekt RED durante Milan Games Week. Ad annunciarlo è stato il publisher Bandai Namco Entertainment Italia, che in collaborazione con la software house polacca proporrà ai fan che presenzieranno all'evento presso Fiera Milano Rho uno stand interamente dedicato a Cyberpunk 2077.

Nel mondo di Cyberpunk 2077

Presso il padiglione 08 di Milan Games Week – la più grande fiera dedicata ai videogiochi in Italia – tutti gli appassionati potranno trovare l'esclusivo Cyberpunk 2077 World. Questa area espositiva ricreerà dal vivo le atmosfere e gli scenari del videogioco, consentendovi di passeggiare tra tavoli da biliardo e banconi del bar che troverete nella vostra avventura a Night City.

Inoltre, la grande attrazione sarà rappresentata dall'originale e leggendaria chitarra di Johnny Silverhand, il musicista che all'interno del gioco sarà interpretato da Keanu Reeves. Proprio la musica sarà anche protagonista dell'area adibita ai selfie: gli organizzatori hanno pianificato una sezione in cui sarà riprodotta la location di un concerto a Night City appena terminato, dove potrete anche ascoltare alcuni estratti dalla colonna sonora del gioco.

CD Projekt RED e Bandai Namco Entertainment hanno anche anticipato che, visitando il bar dello stand, potrete avere in omaggio anche una esclusiva spilla-ricordo del gioco, fino a quando queste ultime non andranno esaurite.

Vestire i panni di V

Cyberpunk 2077 sarà un gioco di ruolo open world ambientato in un futuro distopico in cui gli esseri umani hanno accettato i potenziamenti cibernetici da applicare al loro corpo. Nei panni del mercenario V – un protagonista interamente personalizzabile nel sesso e nell'aspetto fisico – dovrete andare a caccia dell'immortalità e scoprire i misteri di Night City, la metropoli in cui si svolgeranno gli eventi e che riserverà, promettono gli sviluppatori, una storia da ricordare, oltre a tantissime attività secondarie da completare.

Potrete trovare il vostro personale stile di gioco scegliendo tra armi migliorabili e, soprattutto, tra i diversi approcci possibili: a piacimento, potrete decidere di uccidere tutti i vostri nemici, o magari di farvi strada con l'astuzia senza lasciare scie di sangue (e microprocessori spaccati) dietro di voi.

Gli sviluppatori hanno anche anticipato che la città protagonista del gioco sarà abbondantemente caratterizzata: ogni quartiere si contraddistinguerà da un altro, sia per gli abitanti che lo popoleranno che per il loro stile di vita, espresso anche dai loro indumenti e dal loro modo di parlare.

L'uscita di Cyberpunk 2077 è fissata per il 16 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One. In futuro, il gioco arriverà anche su Google Stadia.

L'appuntamento con Milan Games Week 2019

Milan Games Week 2019 powered by TIM consentirà l'accesso a tutti gli appassionati di videogiochi che si presenteranno ai cancelli con il loro biglietto (potete già prenotarli online). L'apertura è fissata per il 27 settembre, con la fiera che occuperà i padiglioni 08, 12 e 16 della struttura di Fiera Milano Rho.

HD AESVI Milan Games Week 2019 si svolgerà dal 27 al 29 settembre

Anche quest'anno ci saranno aree dispositive dedicate agli appassionati di eSport, di cosplay, di indie e di videogiochi per tutta la famiglia.

Milan Games Week 2018 chiuse la sua tre-giorni con 162.000 visitatori paganti e con David Cage (Heavy Rain, Detroit: Become Human) come ospite d'onore: un successo che Milan Games Week 2019 vorrebbe bissare con la nuova edizione, che rimarrà aperta fino al 29 settembre.

Sarete anche voi alla fiera italiana dedicata ai videogiochi?