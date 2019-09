Dragon Ball Z Kakarot: avventura e combattimenti nel nuovo trailer

VideogamesAnimazione

18/09/2019

L'actionRPG dedicato ai Saiyan di Akira Toriyama guarda all'uscita di gennaio esibendosi in un nuovo e spettacolare trailer.

Dopo Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball FighterZ, i Saiyan nati dalla matita del mangaka Akira Toriyama sono pronti a tornare nell'universo videoludico.

E questa volta lo faranno non limitandosi a proporre meccaniche tipiche dei picchiaduro ad incontri, ma con un actionRPG che si pone l'obiettivo di raccontare tutta la storia di Dragon Ball Z, andando addirittura ad espanderla con con eventi mai visti tra anime e manga. Un sogno che porta il nome di Dragon Ball Z Kakarot, realizzato dai ragazzi di CyberConnect2 sotto l'occhio vigile del publisher Bandai Namco.

La data di uscita di Dragon Ball Z Kakarot è stata recentemente fissata al 17 gennaio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per ricordarcelo - e rendere l'attesa assai più dolce -, il team di sviluppo nipponico ha rilasciato un nuovo trailer di gioco, versione estesa di quello già visto in occasione del Tokyo Game Show di quest'anno - conclusosi lo scorso 15 settembre. Potete gustarvelo anche voi cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo.

La clip si pennella di esplorazione, intensi combattimenti e diversi volti noti ai fan, come lo stesso Goku, Vegeta e Gohan. Non manca neppure Bonyu, nuovo personaggio introdotto nel gioco creato da Akira Toriyama stesso. Bonyu è una componente dell'esercito di Freezer, che un tempo apparteneva alla squadra Ginew, per poi allontanarsi dal gruppo per alcune divergenze sulle pose assunte dai membri del team.

Bandai/Namco

Con la pubblicazione del trailer, Bandai Namco ha poi confermato che l'arco narrativo di Buu sarà incluso in Kakarot. Gli appassionati potranno quindi sperimentare fin dal lancio tutta la storia di Dragon Ball Z e prendere il controllo di personaggi provenienti da ogni saga.