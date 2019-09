Fate: The Winx Saga, Abigail Cowen protagonista della serie TV

TV News

di Matteo Tontini - 18/09/2019 09:15 | aggiornato 18/09/2019 09:19

Iniziano le riprese dello show dedicato alle fate di Alfea.

Abigail Cowen, nota per aver interpretato di recente Dorcas ne Le terrificanti avventure di Sabrina, guiderà il Winx Club nella serie live-action Fate: The Winx Saga basata sull'omonimo cartone animato.

Le aspiranti fate di Alfea torneranno sul piccolo schermo come protagoniste di un adattamento young adult, a cui sta lavorando lo showrunner Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY), affiancato da Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS – Le reclute del male) come produttori esecutivi. Anche il creatore dell'universo Winx Club, Iginio Straffi, è coinvolto nel progetto.

La trama seguirà le vicende di cinque amiche che frequentano la scuola di magia di Otherworld, dove imparano a padroneggiare i propri poteri magici; tra storie d'amore e rivalità, lo show darà molto spazio ai combattimenti tra le protagoniste e i mostri che minacciano la loro stessa esistenza.

Abigail Cowen vestirà i panni di Bloom, Stella sarà interpretata invece da Hannah van der Westhuysen; il ruolo di Aisha sarà ricoperto da Precious Mustapha, quello di Musa da Elisha Applebaum. Spiccano poi due nuovi nomi, Terra e Beatrix: non è chiaro se le due fate saranno delle rivisitazioni dei personaggi di Flora e Tecna, ma saranno interpretate da Eliot Salt e Sadie Soverall.

Fate: The Winx Saga verrà distribuita prossimamente su Netflix e sarà composta da sei episodi della durata di 60 minuti ciascuno. Le riprese hanno da poco preso il via in Irlanda.

Che ne pensate della serie live-action tratta dal cartone animato italiano?

Via: Deadline