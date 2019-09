Il Signore degli Anelli torna in Nuova Zelanda per le riprese della serie TV

Le atmosfere della saga di Tolkien tornano così in Nuova Zelanda, regione che era già stata scelta da Peter Jackson (neozelandese a sua volta) per girare i tre capitoli della trilogia di Frodo e Gandalf. Comicbook , in ogni caso, sottolinea che la trama della serie TV rimane ancora avvolta nel mistero . È noto però che il regista chiamato a dirigere i primi episodi sarà J.A. Bayona (Jurassic World – Il regno distrutto). Tra gli attori coinvolti, al momento, spiccano i nomi di Will Poulter e Markella Kavenagh. Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, la prima stagione dello show dovrebbe essere formata da 20 episodi .

Siamo profondamente grati alla gente e al governo della Nuova Zelanda, soprattutto alla città di Auckland, per averci supportato durante questa fase di pre-produzione. Le persone ci hanno accolto con grande ospitalità e ci hanno già fatto sentire come a casa, e abbiamo intenzione di approfondire la nostra partnership ancora di più nei prossimi anni.

Mentre stavamo cercando la location che potesse esprimere tutta la primordiale bellezza della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo che avremmo dovuto trovare qualcosa di maestoso, con coste, foreste e montagne incontaminate. Un'area, peraltro, già sede di studi, set e personale altamente specializzato ed esperto, così come di altro staff. E siamo felici di confermare ora che la Nuova Zelanda è la nostra casa per la nostra serie basata sul libro di J.R.R. Tolkien, il Signore degli Anelli.

