Il mystery thriller di Rian Johnson con Daniel Craig e Chris Evans a guidare un ricco cast si prepara all'arrivo nelle sale di tutto il mondo dopo la premiere di Toronto: ecco il nuovo trailer e gli intriganti character poster.

Rian Johnson ha conquistato il Festival di Toronto con il suo ultimo film, Knives Out, un titolo che ora si appresta a sbarcare nelle sale di tutto il mondo.

Dopo la premiere alla kermesse canadese, il mystery thriller del regista di Looper e Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi è stato lanciato da Lionsgate con un nuovo trailer, che potete gustare in apertura di questo articolo.

Non solo: il cast stellare del film si presenta con una serie di graffianti e coloratissimi character poster.

I personaggi di Knives Out

Knives Out è un classico "whudunnit", ovvero un giallo ad enigma, che segue le indagini del detective Benoit Blanc (Daniel Craig), chiamato a scovare il colpevole dell'assassinio di Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un famoso scrittore di gialli trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85esimo compleanno. Il suo collega Elliott (LaKeith Stanfield) pensa si tratti di suicidio, mentre Blanc è sicuro: Thrombey è stato ammazzato.

Renowned mystery writer Harlan Thrombey is dead. One detective thinks it's suicide, the other thinks it's murder... 🔪 #KnivesOut @lakeithlakeith pic.twitter.com/ci28yl3oEG — Knives Out (@KnivesOut) September 16, 2019

L'ispettore comincia ad indagare nelle vite delle persone più vicine allo scrittore, dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage. Sotto la sua lente d'ingrandimento passano gli eredi Walt (Michael Shannon) e suo figlio Jacob (Jaeden Martell), la guru del lifestyle Joni (Toni Collette) e la figlia Meg (Katherine Langford).

From a publishing heir and his loner son, to a lifestyle guru and her studious daughter, the knives are bound to come out. 🔪 #KnivesOut @jaedenmartell pic.twitter.com/axN35taf9g — Knives Out (@KnivesOut) September 16, 2019

Come ogni giallo che si rispetti, non passano inosservati la magnate del settore immobiliare Linda (Jamie Lee Curtis) e il marito disperato Richard (Don Johnson), il figlio playboy Ransom (Chris Evans) e la devota badante Marta (Ana de Armas). Tutti hanno qualcosa da nascondere: una fitta rete di bugie e segreti attraverso i quali Blanc dovrà passare per scoprire la verità.

Definito da più parti uno dei film più divertenti dell'anno, Knives Out è stato scritto dallo stesso Johnson, che si è ispirato (ovviamente) ai classici di Agatha Christie senza dimenticare una sua vecchia passione, i romanzi hard boiled di Dashiell Hammett, già alla base del suo debutto, il neo-noir Brick. D'altronde, in un'intervista all'Independent, il regista ha spiegato che aveva in cantiere questo progetto sin dai tempi di Looper.

They all have their secrets and their motives. Hell, any of them could have done it. #KnivesOut pic.twitter.com/FtGGVsiX24 — Knives Out (@KnivesOut) September 18, 2019

Il responso del pubblico al botteghino sarà essenziale: Johnson sta già pensando a un 'sequel' (le virgolette sono d'obbligo visto che il regista non vuole definirlo tale), per il quale ha dichiarato che vorrebbe riavere nel cast almeno Daniel Craig.

Knives Out arriverà nelle sale statunitensi il 27 novembre 2019, il weekend del Giorno del Ringraziamento, mentre per vederlo nei nostri cinema dovremo aspettare il 5 dicembre.

Con queste premesse, sarà proprio questo il film perfetto per celebrare (magari senza una collezione di coltelli sotto mano) le festività in famiglia?