La Storia Fantastica avrà un remake? La (sdegnata) reazione di Cary Elwes agli insistenti rumor

Sembra che anche la commedia fantasy di culto di Rob Reiner del 1987, La Storia Fantastica, sia stata considerata per un remake!

In un servizio speciale del sito americano Variety dedicato al leggendario produttore esecutivo del film, Norman Lear, vi è riportata una frase del presidente di Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciguerra, che ha rivelato che "qualcuno di molto famoso" si sarebbe rivolto alla società che lui rappresenta per rifare il film del 1987.

L'intervento di Vinciguerra mira a lodare il lavoro del 97enne Lear, con il quale Sony ha rinnovato un accordo per permettergli di lavorare fino all'età di 100 anni!

Per chi non lo conoscesse, il film La Storia Fantastica è un adattamento dell'omonimo romanzo di William Goldman del 1973. Diretto da Rob Reiner (Harry, ti presento Sally...) e con Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Wallace Shawn, André the Giant, Peter Falk, Fred Savage, Carol Kane e Billy Crystal, il film narra della storia d'amore di due giovani che devono affrontare mille peripezie per riuscire a stare insieme.

La commedia, particolarmente divertente e dai toni brillanti, è diventata un cult tra gli appassionati si è guadagnata con gli anni la stima di un pubblico sempre più ampio. Recentemente è persino diventata fonte di ispirazione per la versione censurata di Deadpool 2, dove Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool) riprende il ruolo del nonno (che fu di Peter Falk) e Fred Savage riprende il suo ruolo di piccolo Jimmy.

Qui sotto potete vedere il trailer originale:

Il protagonista de La Storia Fantastica, Cary Elwes (Westley), ha subito reagito alla notizia di un possibile remake con un tweet al veleno:

There’s a shortage of perfect movies in this world. It would be a pity to damage this one. https://t.co/5N8Q3P2e5G

Anche Jamie Lee Curtis (Halloween), che è stata sposata con un attore del film originale, Christopher Guest, ha twittato i suoi pensieri sul potenziale remake del classico di Rob Reiner.

Oh really? Well, I married the six fingered man, obviously why we have stayed together for 35 years and there is only ONE The Princess Bride and it’s William Goldman and @robreiner’s. “Life is pain highness. Anyone who says differently is selling something!” https://t.co/hv33UIZKN3