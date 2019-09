M. Night Shyamalan: nuovi film thriller in arrivo

Cinema

M. Night Shyamalan, dopo il successo internazionale di Glass, è al lavoro su due nuovi thriller che saranno distribuiti da Universal. Ecco i primi dettagli sui suoi prossimi progetti.

Sulla scia del grande successo raccolto dai suoi tre ultimi film usciti al cinema - The Visit, Split e Glass - Universal e il regista M. Night Shyamalan sono tornati in attività con due thriller, ancora senza titolo, che usciranno negli Stati Uniti il 26 febbraio 2021 e il 17 febbraio 2023.

Le tre pellicole sopra citate sono state auto-prodotte e finanziate in maniera indipendente dal regista, con un budget complessivo di 35 milioni di dollari ma generando un incasso globale di oltre 625 milioni. Allo stesso modo Shyamalan finanzierà i suoi prossimi due film.

Peter Cramer, presidente di Universal Pictures, ha dichiarato in una nota:

M. Night Shyamalan continua a creare storie entusiasmanti e molto originali che continuano a colpire il pubblico di tutto il mondo. Non c'è nessuno come lui. È un regista che lavora al pieno delle sue facoltà e siamo onorati che abbia scelto ancora una volta Universal come casa per i suoi prossimi due incredibili progetti.

M. Night Shyamalan con il cast del suo ultimo film: Glass

Shyamalan ha invece aggiunto:

Ci sono studios meravigliosi là fuori, ma per Universal è una regola ormai fare uscire film originali. Sono i migliori nel trovare un pubblico per nuove storie con toni inaspettati. Credo che i film originali siano cruciali per la longevità dell'esperienza cinematografica. Sono così entusiasta di lavorare di nuovo con loro e di portare nuove storie sul grande schermo per i prossimi anni.

Di certo le ultime cifre prodotte dai film di Shyamalan sembrano promettere bene anche per i suoi prossimi lavori. Lo scorso mese di gennaio, Glass, che fa parte di una vera e propria trilogia insieme ad Unbreakable - Il predestinato e Split, ha aperto al numero 1 del box office americano e vi è rimasto per ben tre fine settimana, guadagnando quasi 250 milioni di dollari in tutto il mondo. Il secondo film dell'epica serie, Split, ha anch'esso debuttato al numero 1 del box office USA ed è rimasto lì per tre fine settimana consecutivi durante la sua uscita nel 2017, guadagnando più di 278 milioni. The Visit (2015) ha totalizzato invece quasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

M. Night Shyamalan tornerà a breve con Servant, una nuova serie TV, di genere thriller, composta di 10 episodi di mezz'ora ciascuno che debutterà sul nuovo servizio di streaming Apple TV + (disponibile in Italia dal 1° novembre 2019). Oltre alla produzione esecutiva della serie, Shyamalan ha anche diretto due episodi, tra cui il pilot.

