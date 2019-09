Magnum P.I. riabraccia il membro del cast originale Larry Manetti

TV News Magnum P.I.

Un ritorno alle origini ma anche un crossover... sarà un episodio epico per il nuovo Magnum P.I.!

Il reboot di Magnum P.I. ritroverà un'altra star della serie originale, ovvero Larry Manetti! La grande reunion avverrà nella seconda stagione della serie prodotto dall'emittente americana CBS.

Larry Manetti ha partecipato a 158 episodi (su 162) della serie originale, andata in onda su CBS dal 1980 al 1988. Manetti ha interpretato l'ex mitragliere Orville Wright Richard, detto Rick, che ha servito la patria nella Guerra del Vietnam. Rick, oltre ad aiutare Magnum P.I. (Tom Selleck) era il gestore del King Kamehameha Club.

Nel dare la notizia, il sito americano TVLine ha pubblicato delle foto della reunion. Manetti sarà la guest star nell'episodio che andrà in onda negli Stati Uniti venerdì 4 ottobre in prima serata su CBS.

Qui sotto potete vedere l'immagine pubblicata da TVLive, sul proprio profilo Twitter. Insieme a Manetti, seduto al piano con la camicia bianca, c'è il cast del reboot di Magnum P.I.:

Nell'episodio di Magnum P.I. che andrà in onda il 4 ottobre, Manetti però non riprenderà il suo ruolo originale ma quello che ha rivestito nella serie TV Hawaii Five-0, ovvero Nicky "The Kid" DeMarco, che assiste il Rick del reboot nell'apertura del suo nuovo club LaMariana, pronto a diventare il tiki bar più cool di Oahu. Questa sua "incursione" in Magnum P.I. creerà un interessante crossover con la serie action poliziesca, sempre in onda su CBS e giunta alla sua nona stagione.

"Dal momento in cui ho incontrato Larry, mi ha dato la sua benedizione per interpretare Rick. Eravamo in sintonia prima della fine del nostro primo sigaro insieme", dice Zach Knighton, che interpreta Rick nella nuova serie.

Sono così onorato ed eccitato che abbia deciso di unirsi a noi per Magnum P.I. che mi sono dovuto dare dei pizzicotti, mentre lo stavo guardando suonare di nuovo quel pianoforte. Alla gente piacerà vederlo di nuovo in TV.

Manetti, invece ha detto:

È stata una tale emozione essere parte del nuovo Magnum P.I.. Essere Rick nella serie originale è stato uno dei miei più grandi onori. È stato un tale privilegio lavorare con tutto il cast, sono stati affettuosi e gentili e sono tutti estremamente ricchi di talento.

Quella di Manetti non è la prima apparizione di uno dei membri del cast originale nel reboot, precedentemente era apparso Roger E. Mosley ovvero l'originale T.C. come ospite speciale del 18esimo episodio della prima stagione. Adesso si attendono notizie da un certo Tom Selleck...