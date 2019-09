Maleficent: Signora del Male, un nuovo special look (e il Funko ispirato ad Angelina Jolie)

Cinema

[Spoiler!]

di Giacinta Carnevale - 18/09/2019 15:07 | aggiornato 18/09/2019 15:12

Le reali intenzioni della Regina Ingrith dietro il matrimonio tra la Principessa Aurora e il Principe Filippo. Ecco il nuovo special look di Maleficent: Signora del Male.

6 condivisioni

Disney ha rilasciato un nuovo special look dedicato a Maleficent: Signora del Male, l'atteso sequel della pellicola live-action del 2014 che vede ancora una volta protagonista Angelina Jolie ed Elle Fanning.

Il film debutterà nei cinema italiani il prossimo 17 ottobre e, come anticipato nei giorni scorsi, sarà presentato in anteprima europea il 7 ottobre a Roma, nel corso della serata speciale di pre-apertura del festival Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nel breve filmato - in apertura dell'articolo - possiamo vedere nuove sequenze inedite tratte dal sequel Disney in cui scopriamo quali sono le vere intenzioni della Regina Ingrith riguardo il matrimonio tra la Principessa Aurora e il Principe Filippo: la donna vuole sfruttare le nozze per tendere una trappola a Malefica e separare per sempre gli umani dalle creature magiche. HD Disney

Basato sulla sceneggiatura scritta da Linda Woolverton con Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, Maleficent: Signora del Male è ambientato diversi anni dopo gli eventi del precedente capitolo che ci hanno mostrato le origini di Malefica e i motivi che hanno indurito il cuore della villain più famosa dei classici Disney.

In questa nuova pellicola, diretta da Joachim Rønning, la storia continuerà ad approfondire il complesso rapporto tra la fata con le corna e la giovane Aurora, mentre instaurano una nuova alleanza con la Regina Ingrith e devono affrontare nuove minacce. Le due dovranno così unire le forze per proteggere la Brughiera e tutte le creature magiche che la abitano.

Nell'incredibile cast stellare, oltre ad Angelina Jolie ed Elle Fanning, arrivano diverse new entry come Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor e Harris Dickinson. Ritroveremo poi Imelda Staunton, nei panni della fatina Giuggiola, Juno Temple, in quelli della fatina Verdelia, Lesley Manville, nel ruolo della fatina Fiorina, e Sam Riley, nella parte di Fosco.

Funko annuncia l'arrivo del POP e dei cereali ispirati alla Malefica di Angelina Jolie

Funko

In attesa dell'uscita nelle sale cinematografiche di Maleficent: Signora del Male, sono in arrivo anche i Funko!POP della perfida Malefica, uno dei cattivi Disney più amati di sempre. Il nuovo giocattolo dell'azienda statunitense sarà ispirato al personaggio interpretato nel film da Angelina Jolie.

Al momento il nuovo Funko!POP dedicato al sequel diretto da Joachim Rønning è disponibile solo in preordine online ma saranno messi in vendita a partire dal mese di novembre.

In vista di Halloween 2019, Funko ha poi deciso di rilasciare una nuova linea di cereali basati su alcuni classici d'animazione Disney. Tra questi troveremo anche la scatola dedicata a Malefica, la famigerata villain de La bella addormentata nel bosco, e ad Ade, il celebre demone dai capelli infiammati di Hercules.

HD Funko

Precedentemente, come riportato da Comicbook, Funko aveva lanciato i cereali ispirati alla strega del mare Ursula de La Sirenetta e al cattivo Bau Bau di Nightmare Before Christmas, ma anche ad alcuni supereroi come Batman, Flash e Batgirl.

Cosa ne pensate?Vi è piaciuto lo special look di Maleficent: Signora del Male e il nuovo Funko!POP?