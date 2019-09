Nick Carter ottiene un ordine restrittivo contro il fratello Aaron

Celebrity

18/09/2019

Il cantante Aaron Carter è stato colpito da ordinanza restrittiva, richiesta dal fratello Nick Carter (Backstreet Boys) e dalla sorella.

Sono tempi duri per Nick Carter e per il fratello minore Aaron. Il maggiore ha infatti ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del fratello, considerato pericoloso per la famiglia di Nick.

Il biondo cantante dei Backstreet Boys ha raccontato, in un post condiviso su Twitter, di essere stato costretto a prendere misure preventive contro il fratello per paura che questi potesse fare del male alla moglie Lauren Kitt.

"Dopo un’attenta considerazione, io e mia sorella Angel abbiamo dovuto chiedere un ordine restrittivo contro nostro fratello Aaron", ha scritto Nick. Una decisione difficile da prendere e a lungo ponderata.

Alla luce dei recenti e sempre più preoccupanti comportamenti di Aaron e in seguito alla sua confessione di aver pensato di uccidere mia moglie e il bambino che aspettiamo, non ci restava altra scelta se non quella di prendere ogni misura possibile per proteggere noi stessi e le nostre famiglie. Amiamo Aaron e speriamo che riceva le cure necessarie affinché non faccia del male a sé stesso o ad altri.

Aaron ha ammesso, durante un episodio del medical show The Doctors, di soffrire di "sdoppiamento della personalità, schizofrenia, attacchi di ansia acuta, tutte malattie maniaco-depressive". Ha detto però anche di avere intenzione di prendersi cura di sé e di essere pronto a combattere la sua dura battaglia contro le malattie diagnosticategli.

Tuttavia, ha negato di aver mai minacciato Nick e la sua famiglia. Si è detto sbalordito per le accuse mossegli contro e ha assicurato di non aver intenzione di ferire nessuno, tantomeno la sua famiglia.

I am astounded at the accusations being made against me and I do not wish harm to anyone, especially my family. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 17, 2019

Tutto ciò che chiedo è che la mia famiglia mi lasci in pace. Questo è sangue. Non amore.

All I ask is for my family to leave me alone. This is blood. Not love. I will never be around you and I don’t want to be around you. I am the one who said I’m done then you send me this!? Ok. Stop trying to get me 5150’d before I file a harassment suit myself nick I have the $ — Aaron Carter (@aaroncarter) September 18, 2019

Aaron si è sfogato tramite una serie di status su Twitter in cui ha raccontato la storia dell'inimicizia con fratello dal proprio punto di vista.

So my brother just got a a restraining order against me. And I was just served lol — Aaron Carter (@aaroncarter) September 17, 2019

"Quindi mio fratello ha appena presentato un ordine restrittivo contro di me", ha scritto in un primo post, per poi aggiungere: "Abbi cura di te, Nick Carter, abbiamo chiuso per sempre" e "Non lo vedo da quattro anni. E non ho intenzione di rivederlo".

Take care. @nickcarter we’re done for life. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 17, 2019

I haven’t seen him in four years. And I don’t intend. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 17, 2019

Il cantante, pronto a difendersi da tutte le accuse, ha posto l'attenzione su comportamenti aggressivi del fratello, che si sarebbe comportato da bullo nei suoi confronti quando Aaron era ancora un bambino.

A sostegno della sua tesi, Aaron Carter ha condiviso questo video:

LEAVE ME ALONE. FOR THE REST OF MY LIFE. IM BEGGING YOU. PLEASE. 🤝 I haven’t even seen you guys and nick you bullied me my whole life. And tortured me as a child. And everyone knows it. ITS BEEN PUBLIC. and now you’re scared of the truth. pic.twitter.com/kd7nIF49PI — Aaron Carter (@aaroncarter) September 18, 2019

E non è finita qui, perché Aaron, per dimostrare di non essere lui quello violento della famiglia, ha ricordato di quando il frontman dei Backstreet Boys è stato accusato di violenza sessuale su una minorenne.

How come my brother didn’t file a restraining orders against a girl who filed a police report against him for rape? #COVERUP #METOOMOVEMENT https://t.co/Wz7ug1BDaH — Aaron Carter (@aaroncarter) September 18, 2019

Come mai mio fratello non ha ricevuto nessun ordine restrittivo quando una ragazza lo ha denunciato per stupro?

Aaron ha citato un post della ragazza in questione che ha scritto di aver avuto soli 15 anni all'epoca dei fatti. Poi ha ringraziato il cantante scrivendo: "Grazie, Aaron per essere stato lì per me".

Il cantante afferma di essere stato presente quando lo stupro sarebbe avvenuto e che il tutto è stato insabbiato e successivamente caduto nel dimenticatoio.

She was 15 and I was there! Its statutory rape #CoverUp https://t.co/zEvL1NJTvJ — Aaron Carter (@aaroncarter) September 18, 2019

La situazione si fa sempre più complicata, perché accuse di Aaron nei confronti di Nick non si fermano qui. Il minore dei fratelli ha accusato l'altro di non aver mai tenuto alla famiglia e l'assenza di Nick al funerale della sorella Leslie, morta nel 2012 a causa di un'overdose di farmaci, lo proverebbe.

Lavoro su me stesso ogni giorno e sono sempre stato il bravo ragazzo in famiglia. Sono andato al matrimonio di mia sorella e al funerale di mia sorella. Lui non l'ha fatto.

I am always everyday working on myself and I was the only good one to my family

I went to

My sisters wedding and ours sisters funeral he didn’t https://t.co/XVfyrKRmmt — Aaron Carter (@aaroncarter) September 18, 2019

Nick per ora ha scelto di non rispondere alle accuse del fratello, quindi per ora possiamo solo chiederci: come si evolverà l'incresciosa questione?