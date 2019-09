Shantaram, Charlie Hunnam torna in TV con la serie ispirata al romanzo di Gregory David Roberts

I primi due episodi di Shantaram saranno diretti da Justin Kurzel (Assassin's Creed, The True History of the Kelly Gang).

Ora, grazie anche ai 5 milioni di dollari di incentivi sulle tasse previsti dal governo australiano, la storia verrà invece trasformata in un prodotto seriale di 10 episodi, frutto di una co-produzione targata Paramount Telivision e Anonymous Content, che sarà appunto girato in Australia già dal mese di ottobre.

Ma se alcuni (Crimson Peak, Pacific Rim) sono stati accolti meglio di altri (King Arthur: Il potere della spada, Papillon), certo non si può dire che l'attore britannico se ne sia stato con le mani in mano.

