Sony pubblica il trailer ufficiale di The Night Monkey (che in realtà è Spider-Man)

di Marcello Paolillo - 18/09/2019 16:09 | aggiornato 18/09/2019 16:15

Marvel e Sony hanno rilasciato il trailer di The Night Monkey, l'eroe 'civetta' interpretato da Tom Holland in Spider-Man: Far From Home, disponibile in Digital HD negli USA. Guarda il video.

Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo delle avventure da solista del Peter Parker interpretato da Tom Holland nel MCU, è uscito negli USA in versione digitale HD. Per l'occasione, Sony e Marvel Studios hanno deciso di pubblicare un video molto particolare, il quale promuove l’arrivo dell’amichevole Spider-Man di quartiere nei panni di... Scimmia Notturna. Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Per chi non lo sapesse, The Night Monkey (questo il nome originale) è un supereroe 'di facciata' che Ned (Jacob Batalon), fedele amico nonché compagno di stanza di Peter, inventa di sana pianta pur di convincere la compagna di scuola Betty (Angourie Rice) che l'eroe che stava combattendo contro il mostro di lava non era di certo l'Uomo Ragno. Il video, della durata di poco meno di un minuto e visionabile poco sopra (via CBR), mostra solo ed esclusivamente sequenze di Far From Home che vedono Peter indossare il costume nero, con tanto di logo finale della cosiddetta Scimmia Notturna. HD Universal Chissà se Sony, specie dopo il divorzio con Marvel Studios che obbligherà il personaggio di Spider-Man fuori dal MCU, non decida davvero di realizzare uno standalone dedicato proprio al 'primate nero' interpretato da Holland. Ricordiamo che Spider-Man: Far From Home rappresenta a conti fatti l'ultima apparizione di Spidey nel Marvel Cinematic Universe, visto che il CEO di Sony Pictures, Tony Vinciquerra, ha confermato la fine della collaborazione con Disney annunciando l'intenzione di espandere lo 'spider-verse' con nuovi film (oltre a un gran numero di serie TV). Nel cast di Spider-Man: Far From Home troviamo, oltre a Holland, anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson e Jake Gyllenhaal (nel ruolo di Mysterio). Diretto da Jon Watts, il film è uscito nelle sale italiane il 10 luglio 2019. Siete curiosi di scoprire il futuro dell'Uomo Ragno (e, magari, di Scimmia Notturna)?