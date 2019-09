TV News

di Mara Siviero - 18/09/2019 12:30 | aggiornato 18/09/2019 12:34

Dopo aver terminato Game of Thrones, Sophie Turner prenderà parte ad una nuova serie: l'attrice, infatti, reciterà in Survive.

C’è sempre una prima volta per tutti e, in questo caso, il detto vale per Sophie Turner.

L’attrice, reduce dalle fatiche dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, parteciperà al suo primo progetto seriale dopo il successo della serie fantasy targata HBO, come riportato da Deadline.

Il progetto, destinato alla piattaforma Quibi, vedrà Sophie Turner nelle vesti di protagonista assoluta insieme al collega Corey Hawkins (BlacKkKlansman): nella fattispecie, l’attrice interpreterà Jane, una giovane donna che resterà coinvolta in un incidente aereo nei pressi di una montagna innevata.

Insieme a Paul, l’unico sopravvissuto all’incidente oltre a lei, i due dovranno affrontare un viaggio nella natura selvaggia, combattendo condizioni brutali e traumi personali.

“Non potevo essere più che onorata di interpretare il ruolo di Jane in Survive per Quibi”, ha rivelato l’attrice. “Lei è un personaggio complesso che combatte contro le probabilità di non sopravvivere, ma che trova anche in sé stessa una grande fonte di forza e di coraggio. Spero che ciò possa avere un impatto su chiunque abbia problemi di autostima per far capire che sono più coraggiose di quanto possano pensare e cerchino di avere il supporto di cui necessitano”.

Electric Monkey

La serie, che sarà diretta da Mark Pellington, si basa sull’omonimo romanzo scritto nel 2012 da Alex Morel, mentre la sceneggiatura sarà curata da Richard Aate e Jeremy Ungar.

Survive, che attualmente è in fase di produzione, sarà prodotta da Cary Granat, Ed Jones e Richard Abate, mentre i produttori esecutivi saranno Van Toffler, Floris Bauer e Barry Barclay per Gunpowder e Sky.

Insomma, le premesse sembrano molto buone: che ne pensate?