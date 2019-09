TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 18/09/2019 14:13

Aprire delle finestre sul passato per far luce sul presente: le parole della showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, sono meravigliose. E anticipano nuovi flashback e l'arrivo di un personaggio già nel primo episodio della stagione 10.

Si chiama Jules, è interpretata dall'attrice Alex Sgambati e - si dice, per via dell'abbigliamento, ma non è confermato - apparterrebbe alla comunità femminile di Oceanside.

The Walking Dead ce la presenterà ufficialmente nel primo episodio della stagione 10, in onda il 7 ottobre in prima assoluta su FOX.

Apparsa come guest star in molte serie TV, da One Tree Hill a Sleepy Hollow, passando per The Originals, Blue Bloods e Nashville, Alex Sgambati si prepara a indossare i panni di quello che, secondo gli autori, diventerà un personaggio memorabile.

Sorride, Jules, nell'unica immagine finora diffusa del suo personaggio.

Le informazioni, centellinate, non confermano un eventuale legame con un personaggio del fumetto: si tratterebbe quindi di un nuovo membro del cast, creato appositamente per la serie TV. Proprio come nel caso di Daryl Dixon.

L'unica certezza, finora, è che Jules comparirà nella season premiere, l'episodio che aprirà l'ultima stagione per Michonne e che, è stato anticipato, prevede un salto temporale di alcuni mesi nel futuro.

E proprio a proposito di salti temporali, è arrivata un'altra notizia: nella stagione 10 assisteremo a parecchi flashback.

Riferendosi ai flashback visti nella stagione 9, come per esempio quello che raccontava la storia delle cicatrici di Daryl e Michonne, la showrunner Angela Kang per le incursioni nel passato relative alla stagione in arrivo ha detto:

Una delle tematiche con le quali avevamo a che fare nella stagione si lega all'illusione e alle paure delle persone, a ciò che è reale e a ciò che non lo è, al peso del passato su ogni persona. Quindi, certamente apriremo delle finestre sul passato per fare luce sul presente. Dovrebbe essere interessante.

Anche la storia di Alpha ci era stata raccontata tramite flashback. C'è dunque da aspettarsi molto, da questa decima stagione. Magari anche una parte di quei 6 anni che avevano separato la stagione 9 dall'addio di Rick Grimes.