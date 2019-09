Tira, la piccola zebra a pois con i colori invertiti conquista il web: le immagini

Il rarissimo panda gigante albino fotografato per la prima volta in Cina

Ma perché li manto delle zebre è a strisce? La scienza si interroga da anni su questa caratteristica. Secondo alcuni scienziati, le strisce consentono all’animale di mimetizzarsi e di sfuggire ai predatori come i leoni. In realtà, sembra che l’alternarsi di bianco e nero tenga lontani soprattutto i tafani , animaletti meno pericolosi dei leoni ma molto molesti. I tafani, infatti, si nutrono di sangue e sono portatori di diverse malattie.

In realtà non si tratta del primo esemplare di questo tipo scoperto in Africa. Qualche anno fa fu fotografata un’altra zebra con il manto scuro e i pois. A differenza di Tira, però, questa zebra era dotata anche di strisce e aveva la caratteristica coda a pennello.

La zebra a pois sarebbe un esemplare melanico, soggetta cioè a un eccesso di pigmentazione che ne rende nero il manto . La conseguenza è che l’animale diventa molto scuro e, al posto delle strisce, compaiono le macchie. Le zebre, infatti, hanno i colori invertiti rispetto a Tira: il loro manto è generalmente bianco con strisce nere, e non il contrario come è accaduto nel piccolo esemplare, la cui sopravvivenza è a rischio a causa proprio della sua diversità.

In genere le zebre sono a strisce bianche e nere. Nella Maasai Mara National Reserve in Kenya, però, c'è un esemplare che infrange tutte le regole della colorazione del manto. Si tratta di una piccola zebra nera a pois bianchi . La scoperta è stata fatta da una guida turistica della riserva che le ha dato il proprio cognome, ribattezzandola Tira.

In una riserva naturale in Kenya è stato fotografato uno strano esemplare di zebra: l'animale ha il manto completamente nero e i pois bianchi.

