Underworld: tutti i film della saga con Kate Beckinsale e l'ordine in cui guardarli

Cinque film, forse una serie TV e un mondo ancora da esplorare. Stiamo parlando di Underworld, celebre saga cinematografica con Kate Beckinsale nei panni della vampira Selene.

Di film, serie TV e libri sulle figure dei vampiri e dei licantropi ce ne sono in grandi quantità. Ma una delle saghe cinematografiche di maggior successo sull’argomento è senza dubbio Underworld, con protagonista la splendida Kate Beckinsale.

Nata nel 2003, la saga ideata da Len Wiseman, Kevin Grevioux, e Danny McBride esplora in ben cinque capitoli (almeno per il momento) il mondo sotterraneo dove vive la razza dei vampiri, in eterna lotta con i Lycan, termine folkloristico per indicare la razza dei licantropi.

Nel corso degli ultimi sedici anni, la saga di Underworld ha guadagnato al botteghino più di 539 milioni in tutto il mondo e presto potrebbe diventare una serie TV.

Il cast della serie ha portato al successo non solo Kate Beckinsale, consacrata a splendida femme fatale del cinema action, ma anche attori come Scott Speedman e Michael Sheen e, più recentemente, Theo James.

Tutti i film della saga di Underworld e l'ordine in cui guardarli:

Underworld: La ribellione dei Lycans

Screen Gems Michael Sheen è il licantropo Lucien in Underworld: La ribellione dei Lycans

Regia: Patrick Tatopoulos

Anno di uscita: 2009

Underworld: La ribellione dei Lycans è in realtà il terzo capitolo della saga in ordine di uscita. Ma se volete conoscere la storia dalle origini è qui che dovete cominciare, dal prequel. Kate Beckinsale appare solo brevemente nei panni della vampira Selene perché i protagonisti assoluti di Underworld: La ribellione dei Lycans sono il licantropo Lucien (Michael Sheen) e la sua storia d’amore con Sonja (Rhona Mitra), una principessa vampira. La relazione proibita e sofferta viene esplorata per mostrare le origini dell’odio di Lucian verso i vampiri, nonché l’inizio di una guerra che noi abbiamo conosciuto insieme a Selene, nei nostri giorni con il primo capitolo di Underworld.

Curiosità: Per il ruolo di Selene era stata considerata anche l'attrice inglese Rhona Mitra, che in questo terzo capitolo interpreta Sonja.

Underworld

Regia: Len Wiseman

Anno di uscita: 2003

Mentre l’umanità vive tranquilla all’oscuro dei segreti del sottosuolo, vampiri e licantropi si scontrano in un eterna lotta per il dominio. Selene (Kate Beckinsale) è una splendida vampira che si occupa di sterminare i Lycans rimasti sulla Terra. Durante una delle sue missioni, la donna scopre che l’obiettivo dei licantropi è un dottore umano di nome Michael Corvin (Scott Speedman). Selene riesce a salvare l’uomo dalle grinfie dei Lycans, senza evitare, però, che venga morso. E proprio mentre è chiaro che Michael sta per diventare un licantropo, tra lui e la bella vampira comincia a nascere qualcosa di profondo…

Curiosità: il sequel fu confermato prima dell’uscita del film in sala. La vendita dei biglietti era bastata per convincere i produttori.

Underworld: Evolution

Screen Gems Selene (Kate Beckinsale) e Michael (Scott Speedman) in Underworld: Evolution

Regia: Len Wiseman

Anno di uscita: 2006

La storia ricomincia esattamente da dove l’avevamo lasciata nel primo capitolo. La guerra tra vampiri e licantropi peggiora ogni giorno di più mentre Selene e Michael, sempre più legati dall’amore, vanno alla ricerca del Re dei vampiri, Marcus, per impedirgli di dare vita ad una nuova razza ibrida che governi il mondo ormai in caos. Per farlo, la creatura tenterà di liberare il fratello gemello William per dominare con lui, ma fortunatamente un aiuto per Selene da parte di Viktor riuscirà a evitare la distruzione dell'umanità.

Curiosità: il film ha quasi ottenuto la censura per i minori di diciassette anni negli Stati Uniti a causa delle scene di violenza e di nudità, in particolare per la scena di sesso tra Selene e Michael che fu successivamente tagliata.

Underworld: Il risveglio

HD Screen Gems Kate Beckinsale nei panni della vampira Selene in Underworld: Il risveglio

Regia:Måns Mårlind e Björn Stein

Anno di uscita: 2012

Dopo la parentesi del prequel uscito nel 2009, Underworld ritorna tre anni dopo a parlare di Selene e Michael. In un mondo che ha ormai scoperto l'esistenza di vampiri e licantropi, i due amanti scappano per sfuggire alla caccia delle loro razze. Purtroppo, però, in poco tempo vengono catturati e Selene si risveglia dallo stato di ibernazione dopo dodici anni. Michael non è più con lei, ma c'è una ragazzina metà vampira, metà Lycan di nome Eve (India Eisley). È sua figlia. Selene, a quel punto, stringe un'alleanza con un altro vampiro di nome David (Theo James) e intraprende un viaggio per ritrovare Michael.

Curiosità: Dopo la fine della trilogia Kate Beckinsale non era intenzionata a tornare nei panni di Selene. Quando Wiseman le ha raccontato cos'aveva in mente per il futuro del suo personaggio, l'attrice ha cambiato idea.

Underworld: Blood Wars

Regia: Anna Foerster

Anno di uscita: 2017

Quinto e (per il momento) ultimo capitolo della saga di Underworld. In questa nuova avventura, il sangue di Selene scatena una pericolosa guerra tra razze. Tutti la vogliono morta, anche i vampiri stessi. Dopo aver ucciso gli Anziani, infatti, Selene è mal vista ovunque. Al suo fianco, però, c'è ancora il vampiro David, che tenterà in tutti i modi di aiutarla a mettere fina alla guerra e conquistare il posto che merita, nel nuovo consiglio degli Anziani. Ma non è mai facile per l'incantevole vampira sapere di chi fidarsi...

Curiosità: Il film è il debutto alla regia di Anna Foerster, nota direttrice della fotografia di serie come Outlander e i film di Roland Emmerich.

Underworld – La serie

Le prime notizie su un possibile adattamento seriale della saga di Underworld risalgono al 2017. Len Wiseman (creatore del franchise, nonché marito di Kate Beckinsale) ha dichiarato di essere al lavoro su una serie TV ambientata nel mondo sotterraneo di vampiri e Lycans. Ad oggi non ci sono altre notizie sul progetto, né è chiaro se vedrà mai la luce. Ma Wiseman è un veterano della TV (è produttore di serie TV come Lucifer e Sleepy Hollow) e non sarebbe una sorpresa se da un giorno all'altro diventasse ufficiale l'arrivo di Underworld – La serie.

Quello che sappiamo dell'idea iniziale sul progetto, per adesso, è che non si tratterebbe né di un sequel né di un reboot. L'adattamento per la TV riprenderebbe il mondo creato da Wiseman distaccandosi dalla trama principale dei film. Niente Selene, niente Kate Beckinsale. Fortunatamente per i nostalgici, c'è sempre il rewatch della saga in DVD.

