Birds of Prey non sarà un 'team-up tradizionale': il primo poster e il nuovo logo

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 19/09/2019 15:08 | aggiornato 19/09/2019 15:12

Un poster originalissimo e una storia sopra le righe, ecco le promesse di Birds of Prey!

2 condivisioni

Dopo che il DCEU (l'Universo Esteso DC) è "riuscito a metà" non riuscendo ad entusiasmare come previsto il pubblico cinematografico, Warner Bros. si è rimboccata le maniche provando a sviluppare dei film svincolati da storie interconnesse, seppure ambientati nello stesso universo narrativo.

Aquaman e Shazam! ne sono un esempio, così come i prossimi film The Batman di Matt Reeves, The Suicide Squad di James Gunn e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) di Cathy Yan.

Quest'ultimo, nato dal successo riscosso dal personaggio di Harley Quinn (interpretato da Margot Robbie in Suicide Squad del 2016) racconterà del gruppo fumettistico chiamato Birds of Prey. Ma, secondo quanto ha dichiarato la sceneggiatrice Christina Hodson alla rivista Total Film, il progetto non sarà come si potrebbe immaginare:

Margot [Robbie] sapeva di voler raccontare una storia di Harley Quinn con l'aggiunta di più ragazze. Questa è l'idea con cui lei è partita. Sapeva di volere una banda di ragazze. Voleva che Harley avesse delle amiche.

Poi ha continuato dicendo:

[Margot Robbie] è una fan dei fumetti. Ovviamente, nel film non ci sarà un team-up tradizionale. Si trattava di trovare un modo divertente per mettere insieme tutti questi personaggi.

Il nuovo poster e il logo del film

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà nei cinema americani dal 7 febbraio 2020 e, nell'attesa, Warner Bros. ha pubblicato un nuovo poster e un nuovo logo, che potete vedere qui sotto:

Warner Bros. Harley Quinn protagonista del poster di Birds of Prey

Il poster mostra Harley Quinn a grandezza naturale, mentre le girano attorno come se fossero degli uccellini i personaggi comprimari del film (che hanno anche le ali). Tra questi ci sono Helena Bertinelli/Huntress interpretata da Mary Elizabeth Winstead, Dinah Lance/Black Canary che ha il volto di Jurnee Smollett-Bell, Renee Montoya interpretata da Rosie Perez, Cassandra Cain portata sul grande schermo da Ella Jay Basco, Black Mask interpretato da Ewan McGregor e Victor Zsasz che ha il volto di Chris Messina. Oltre a loro, con le ali rosse e blu, c'è anche un'altra Harley Quinn.

Qui sotto, invece, c'è il nuovo logo del film che, tra una lettera e l'altra, presenta in bianco alcuni attrezzi ed armi probabilmente usati dai personaggi della storia. Tra questi ci sono: la mazza all'interno della O di Of, la freccia posta tra la I e la R della prima parola, il martello visibile sulla R di Prey, il tirapugni nella E di Prey, l'arco nella D di Birds, il coltello della S di Birds e un diamante nella P di Prey.

Warner Bros. Il logo e l'acronimo di Birds of Prey

Inoltre, l'acronimo (utilissimo data la lunghezza del titolo completo) è BOP HQ.

Siete pronti per le pazzie di Harley Quinn?