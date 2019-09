Chris Pratt prende in giro Tom Hiddleston per una recensione NSFW (e non tutti la prendono bene)

Dopo il successo ottenuto a Londra, Betrayal, lo spettacolo del drammaturgo Harold Pinter con protagonisti Tom Hiddleston, Charlie Cox e Zawe Ashton, è arrivato a New York.

La storia è basata sulla relazione extraconiugale dello stesso Pinter con la presentatrice della BBC Joan Bakewell, durata dal 1962 al 1969.

La pièce teatrale segue le vicende del matrimonio tra Robert (Hiddleston) ed Emma (Ashton) e della storia d'amore segreta di lei con Jerry (Cox), migliore amico di Robert.

Il debutto dello spettacolo a Broadway ha fatto molto chiacchierare recentemente a causa di una recensione piuttosto bizzarra pubblicata sul sito Talkin' Broadway.

Secondo quanto scritto nel post in questione, tra il pubblico a teatro c'era una donna che, a più riprese, si è data piacere mentre gli attori recitavano sul palco.

I due amici hanno poi scoperto che la donna non stava ridendo, ma emetteva gridolini di piacere mentre si masturbava.

La review è finita presto online e ha attirato l'attenzione di Chris Pratt, che in un tweet ha scritto:

Il tentativo di ironizzare sull'accaduto non è stato accolto con leggerezza dai follower di Pratt e Hiddleston, che hanno risposto al tweet con tono indignato, facendogli notare che il comportamento della signora a teatro non è stato esattamente consono.

Un utente ha scritto:

Please delete this. That woman literally touched herself and it's not something an actor would want to know. And no, it's not a great review. It would be other way around if a guy touches himself infront of a sexy actress in the play. Think about it.