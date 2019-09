Danny Trejo sta pensando di scrivere e dirigere Machete Kills in Space

Cinema

Per Machete, Danny Trejo è pronto a debuttare alla regia (e alla sceneggiatura) all'età di 75 anni!

Nonostante i suoi 75 anni, Danny Trejo ha quasi 20 progetti in sviluppo e altrettanti realizzati solo nel 2019. Tra gli ultimi c'è il lavoro di doppiaggio svolto per il film Dora e la città perduta e quello d'attore per l'ultimo lungometraggio di Rob Zombie, ovvero l'horror 3 From Hell.

Tra i progetti futuri, invece c'è un nuovo capitolo della saga cinematografica di Machete, dal titolo provvisorio di Machete Kills Again... in Space. Ma di questo film non ci sono mai state conferme ufficiali da parte di Robert Rodriguez (papà del personaggio e regista dei primi due film). Soltanto Danny Trejo ne ha parlato più volte, sottolineando l'intenzione di volerlo realizzare. L'attore, intervistato dal sito americano SyFy Wire, è recentemente tornato ancora sull'argomento affermando che tutto il mondo aspetta di vedere il terzo film di Machete ma che Rodriguez è troppo impegnato per farlo. Inoltre, Trejo afferma di poterlo dirigere lui stesso:

Potrei produrlo e dirigerlo, se lui [Rodriguez] non si decide! Tutti lo vogliono, intendo proprio tutti. Mi è stato chiesto da chiunque in giro per il mondo. 'Ehi, farai Machete in Space?'

Poi Trejo dice di avere delle grandi idee per il nuovo film di Machete e che le sta mettendo per iscritto in una sceneggiatura. Inoltre, rivela che sta scrivendo un libro insieme all'attore Donal Logue (Harvey Bullock nella serie TV Gotham).

Quindi, le cose vanno a rilento e sembra che Rodriguez (regista di Alita - Angelo della battaglia) sia molto impegnato o poco interessato al progetto. Se Trejo dovesse completare la sceneggiatura e dedicarsi alla regia, questo rappresenterebbe il suo debutto, a 75 anni, sia come sceneggiatore che come regista.

Per chi non lo sapesse, la nascita di Machete è avvenuta nella saga per ragazzi intitolata Spy Kids, diretta da Rodriguez, dove Trejo ha interpretato il personaggio in tutti e 4 i film.

Inizialmente inserito in un film per ragazzi, Machete ha poi assunto un'altra identità con il trailer realizzato per il film Planet Terror diretto da Rodriguez nel 2006. Poi Machete ha finalmente avuto successo con il proprio film nel 2010 e con un sequel, Machete Kills, nel 2013.

Si chiuderà mai la trilogia di Machete?