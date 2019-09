Disney esplorerà l'Europa medievale con il live-action Knights

Ma il passato è comunque difficile da lasciarsi alle spalle, come dimostrano anche altri titoli in lavorazione alla Casa di Topolino, tra cui il live-action de La Spada nella Roccia che sarà diretto da Juan Carlos Fresnadillo (28 settimane dopo) e scritto da Bryan Cogman (Game of Thrones), e The Merlin Saga, con a capo Ridley Scott, che trarrà ispirazione dai romanzi di T.A. Barron.

Il lungometraggio sembrerebbe essere stato inteso per il cinema, piuttosto che per la nuova piattaforma streaming Disney+ , e con i nomi coinvolti a livello produttivo (sia Virtue che Salembier fanno parte dei team creativi di pellicole ancora inedite), è chiara la volontà di freschezza e rinnovamento da parte dello studio.

Knights - questo il titolo della pellicola - seguirà le vicende di una giovane e caparbia ragazza in missione al fianco di un cavaliere per distruggere un pericoloso artefatto prima che cada nelle mani sbagliate.

