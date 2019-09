CinemaCuriosità

19/09/2019

Un sogno che si trasformerà in realtà per alcuni fortunati!

Lord e Lady Carnarvon, proprietari del Castello di Highclare, accoglieranno i fortunati ospiti che avranno la possibilità di passare un giorno e una notte nella tenuta inglese, resa celebre dalla serie TV di Downton Abbey.

Le prenotazioni potranno essere effettuate sul famoso portale Airbnb dalle ore 13 del 1° ottobre, per un costo di circa 170 euro. L'Highclere Castle sarà disponibile per il pernottamento solo il 26 novembre 2019 e solo per due ospiti, che saranno selezionati tra coloro che manderanno la richiesta attraverso l'apposito modulo. Non è ancora certo se l'operazione verrà riproposta in seguito.

Cosa comprende il soggiorno

Una volta giunti al Castello, gli ospiti saranno accolti da Lord e Lady Carnarvon con i quali consumeranno un cocktail prima di cena. Il menù sarà pensato per l'occasione e il dopo cena si svolgerà in libreria per sorseggiare un caffè.

La mattina dopo si aprirà con una ricca colazione seguita da un tour guidato del castello. Prima di andare via, gli ospiti verranno intrattenuti da Lord e Lady Carnarvon, dai quali riceveranno anche un omaggio ricordo.

Lady Carnarvon e la scelta di aprire Highclare

La scelta di ospitare per la prima volta in assoluto due persone, presumibilmente fan della serie TV, arriva dalla legittima proprietaria della tenuta, ovvero dalla Contessa di Carnarvon. Quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione di presentazione, pubblicata su Airbnb:

Sono Lady Carnarvon e mio marito ed io abbiamo il privilegio e il piacere di chiamare 'casa' il Castello di Highclere. Il Castello di Highclere fa parte della famiglia Carnarvon dal 1679 ma recentemente è diventata una delle case più famose al mondo, grazie al fatto che è la casa di Downton Abbey. Sono appassionata delle storie e del patrimonio del Castello di Highclere e sono felice di poterle condividere con altri che nutrono un amore per l'edificio e la sua storia. Con il supporto di Airbnb, sono entusiasta di aprire Highclere Castle per un soggiorno davvero unico.

Per l'opportunità ricevuta, Airbnb effettuerà una donazione in beneficenza della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

In occasione dell'uscita cinematografica del film di Downton Abbey, la serie Reel Destinations condotta da Alicia Malone ha realizzato uno speciale sul Castello di Highclare.

Qui sotto potete vedere il video di presentazione dell'episodio (il primo dello show), che offre l'occasione di dare un'occhiata dentro il Castello:

L'Highclare Castle, in veste di location, sarà ovviamente uno dei protagonisti del film di Downton Abbey, che sarà nei cinema italiani dal 24 ottobre 2019.