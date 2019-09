I Simpson, due nuovi Funko Pop! in arrivo al New York Comic-Con

CuriositàAnimazioneTV News I Simpson

di Giuseppe Benincasa - 19/09/2019 09:20 | aggiornato 19/09/2019 09:24

Halloween is coming...

Funko ha recentemente pubblicato un'ondata di nuovi giocattoli con il suo inconfondibile stile, basati sugli amati episodi de La Paura fa Novanta (Treehouse of Horror) della famosa serie animata de I Simpson, e ha appena annunciato che ci saranno due nuove esclusive al New York Comic-Con (NYCC) il mese prossimo.

Le esclusive riguardano le iconiche figure di Mr. Burns e del giardiniere Willie, rispettivamente nei panni de il Conte Dracula e il leggendario Freddy Krueger, dalla saga di Nightmare creata da Wes Craven nel 1984.

Funko I Funko Pop! esclusivi del NYCC

Il Conte Burns

Il Conte Burns si è visto nell'episodio La paura fa novanta IV, ovvero nel quinto episodio della quinta stagione de I Simpson, andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 28 ottobre 1993. Come ben saprete, questi speciali episodi sono speciali che non tengono conto della continuity della serie e si ispirano alla cultura pop horror e non solo. L'episodio in c'è Burns nelle vesti di Dracula è diviso in tre mini storie: Il Diavolo e Homer Simpson, Terrore a cinque piedi e mezzo, che sarebbero un po' più di due metri e Dracula di Bart Simpson.

Willie Krueger

Il giardiniere Willie è stato visto nei panni di Freddy Krueger nell'episodio La paura fa novanta VI, ovvero il sesto episodio della settima stagione della serie creata da Matt Groening. Le storie che fanno parte di questo episodio sono: L'attacco degli scorfani alti 16 metri, Incubo a Evergreen Terrace e Homer³.

Per chi si vuole aggiudicare questi due magnifici Funko Pop! deve recarsi al New York Comic Con di quest'anno va dal 3 al 6 ottobre 2019.