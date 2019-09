Il nuovo trailer di The Legend of Zelda Link's Awakening ci racconta la storia del gioco

Videogames

di Andrea Guerriero - 19/09/2019 09:38

Nintendo offre ai fan di Zelda il colorato remix di un classico intramontabile. Solo sugli schermi dell'ibrida Switch.

I videogiocatori lo sanno bene, dopo la tradizionale pausa estiva le uscite ricominceranno a farsi golose. Sia su PC che su console, pronti ad accogliere già dal mese di settembre diverse produzioni piuttosto interessanti.

Tra queste, è impossibile non citare The Legend of Zelda Link's Awakening, remake dell'omonimo titolo della serie che debuttò originariamente sugli schermi in bianco e nero del Game Boy nel lontano 1993 - e riedito nel 1998 per Game Boy Color con un dungeon aggiuntivo. Considerato da sempre un capitolo assai atipico, vede Link ancora protagonista, ma vittima di un naufragio che lo porterà ad esplorare mondi prima sconosciuti.

Una storia, quella della prossima promettente esclusiva per Nintendo Switch, che la "grande N" ci racconta in un nuovo trailer, pubblicato nelle ultime ore su YouTube:

In The Legend of Zelda Link's Awakening, e solo sulla console ibrida di Nintendo, andremo allora ad aiutare Link a fuggire da un luogo alquanto strano, l'isola di Koholint. Per fuggire, dovrà trovare degli strumenti magici e risvegliare il Pesce Vento, così come esplorare numerosi labirinti, scoprire i segreti nascosti dell'isola e affrontare nemici della serie Super Mario, come Goomba, Categnacci e Piante Piranha. L'avventura, poi, è riproposta con un nuovo e affascinante stile grafico, che mixa modelli in tre dimensioni, colori pastello e un delizioso effetto "plastilina".

The Legend of Zelda Link's Awakening sarà disponibile in Europa dal 20 settembre e accompagnerà il debutto sul mercato di Nintendo Switch Lite, in vendita dallo stesso giorno al prezzo di 219,99 euro nelle colorazioni giallo, turchese e grigio. In concomitanza con il gioco sarà reso disponibile anche un nuovo Amiibo di Link, che sfoggia anch'esso il nuovo stile artistico.