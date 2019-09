Nell'erba alta, il trailer dell'horror ispirato al racconto di Stephen King e Joe Hill

Cinema

Nell'erba alta (In the Tall Grass) è il racconto scritto a quattro mani da Stephen King e da suo figlio Joe Hill. Ecco il trailer del film horror ad esso ispirato.

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer di Nell'erba alta (In the Tall Grass), pellicola horror ispirata al racconto omonimo scritto a quattro mani da Stephen King e suo figlio Joe Hill.

Come è facile evincere dal filmato, la pellicola sembra rispecchiare in pieno la migliore tradizione del cinema horror, prendendo qualcosa di innocuo - in questo caso, un campo di erba verde molto alta - e rendendolo a dir poco terrificante.

Come racconta la trama ufficiale, nel film In the Tall Grass, quando i fratelli Becky e Cal sentono le grida di un ragazzino perso in un campo di erba alta, si avventurano per salvarlo, solo per farsi poi rapire da una forza sinistra che rapidamente li disorienta e li separa. Isolati dal mondo e incapaci di sfuggire alla stretta serrata del campo, scoprono presto che l'unica cosa peggiore del perdersi è, forse, il farsi trovare.

Harrison Gilbertson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Will Buie Jr., Rachel Wilson e Patrick Wilson (star del franchise horror The Conjuring) sono gli attori protagonisti della pellicola, con il regista di Cube - Il cubo, Vincenzo Natali, al timone della regia.

Proprio Natali ha recentemente dichiarato:

Il film contiene la cosa più scioccante in quella storia - chi ha letto il racconto, saprà esattamente di cosa sto parlando. Non ci siamo tirati indietro.

Netflix Il poster ufficiale di Nell'erba alta

Quando il progetto è stato annunciato per la prima volta, il regista ha invece rivelato:

Chi avrebbe mai pensato che l'erba potesse essere spaventosa? Fidatevi di Stephen King e Joe Hill, loro sanno come fare. Hanno trasformato un campo del Kansas altrimenti innocuo nel palcoscenico di un horror fra più inquietanti che abbia mai letto.

Relativamente alla trama, invece, Natali ha aggiunto:

Quando vanno ad aiutare il ragazzo, scoprono che ci sono delle strane forze in azione. Lo spazio è distorto: un minuto prima sono insieme e quello successivo sono distanti chilometri. Il campo è un labirinto indescrivibile da cui non c'è via d'uscita. In poco tempo perdono tutto quello che possiedono e si perdono a vicenda. Non sono però soli...

In the Tall Grass sarà presentato in anteprima al Fantastic Fest di Austin in Texas (in programma dal 19 al 26 settembre 2019), per arrivare poi su Netflix il 4 ottobre.

