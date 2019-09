Nesbø torna in libreria con un nuovo romanzo su Harry Hole

Libri

di Emanuela Brumana - 19/09/2019 10:19 | aggiornato 19/09/2019 10:23

È uscito il 17 settembre il nuovo capitolo della saga di Harry Hole: che cosa ci riserva la penna di Nesbø?

Appassionati di letteratura crime norvegese, a rapporto!

A maggior ragione se siete accaniti divoratori dei libri di Jo Nesbø.

Ancora di più se amate Harry Hole.

Il 17 settembre è arrivato in libreria Il coltello, una nuova avventura per l'antieroe più amato del corpo di polizia di Oslo.

Einaudi

Tutto è andato a rotoli: Rakel ha cacciato Harry e lui si è rifugiato nell'alcool e in uno squallido appartamento, dove annega, giorno dopo giorno, in vecchi vizi e oscurità.

Una mattina, però, svegliatosi da una sbornia particolarmente pesante, Harry scopre di avere mani e vestiti pieni di sangue e nessun ricordo in grado di giustificare la cosa.

Che cosa ha fatto? A Hole non resta che rimettersi a caccia, per stanare un nemico che, come sempre, potrebbe essere semplicemente se stesso.

Il dodicesimo capitolo della saga di Harry Hole promette di essere coinvolgente e oscuro come i precedenti. Non resta che correre in libreria!