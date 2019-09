Quentin Tarantino e Chiara Ferragni si contendono il box-office italiano

C'era una volta a... Hollywood: Tarantino sceglie e commenta 8 film che l'hanno ispirato, in arrivo in TV

I guadagni sono stati persino più alti nella seconda giornata del 18 settembre con ben 532.323 euro e una presenza di pubblico pari a oltre 53mila persone. Il documentario della Ferragni si conferma quindi tra i migliori debutti del 2019 per un prodotto italiano, grazie a un totale che supera il milione di euro in due giorni di programmazione.

Chiara Ferragni: Unposted ha invece debuttato nel nostro paese il 17 settembre 2019, tra polemiche e cinema che non l'hanno messo in programmazione. Nonostante le difficoltà, l’incasso al botteghino è stato ottimo: 513.543 euro con una presenza di pubblico pari a 51.219 persone .

