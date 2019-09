Raising Dion: il trailer della serie con un bambino dai superpoteri strabilianti

Insomma, Raising Dion ha tutte le carte in regola per sfondare tra gli abbonati della piattaforma streaming: una storia di supereroi che si concentra su una famiglia nera esaltando la diversity , il racconto di formazione di un ragazzino che deve elaborare un lutto, effetti speciali che non hanno nulla da invidiare a quelli dei blockbuster del grande schermo e un cast di attori che promette ottime interpretazioni.

La mamma Nicole ( Alisha Wainwright , la licantropa Maia in Shadowhunters ) lotta contro tutto e tutti per proteggere il figlio. Il motivo? Dion possiede degli incredibili e misteriosi superpoteri .

