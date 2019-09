Reunion di Castle con Fillion, Huertas e Dever: le foto dal set di The Rookie

TV News Castle

di Pasquale Oliva - 19/09/2019 14:16

Dal set di The Rookie un regalo per tutti i fan di Castle. Tra le guest star della seconda stagione della serie con Nathan Fillion anche Seamus Dever (Kevin Ryan) e Jon Huertas (Javier Esposito).

Sono passati ormai tre anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di Castle, serie TV che in otto stagioni ha raccontato le vicende dei due protagonisti Richard Castle (Nathan Fillion), scrittore di romanzi gialli, e Kate Beckett (Stana Katic), detective della polizia di New York City. Oltre centocinquanta episodi per la serie attualmente in programmazione su FoxLife che ha conquistato milioni di telespettatori anche grazie a comprimari come Javier Esposito e Kevin Ryan, interpretati rispettivamente da Jon Huertas e Seamus Dever.

Come per la maggior parte delle serie di successo, le speranza di una reunion del cast è sempre viva nei cuori dei fan. Lo sa bene ABC che ha organizzato per il prossimo ottobre la 'Cast from the Past Week', un'iniziativa che ha portato Jon Huearts e Seamus Dever sul set di The Rookie, di cui Nathan Fillion - nei panni della recluta John Nolan - è protagonista. La notizia è stata diffusa in anteprima da TV Line, ma restano ignoti i dettagli sull'episodio della seconda stagione che sarà trasmesso il 13 ottobre in terra statunitense e intitolato 'The Bet', ovvero 'La scommessa'.

Anche dai canali social di The Rookie sono arrivate foto della reunion. Dalla polizia di New York a quella di Los Angeles è un attimo per Fillion, Dever e Huertas.

Nonostante i dissapori tra Nathan Fillion e Stana Katic, che hanno portato ad una prematura e affrettata conclusione di Castle, la show creato da Andrew W. Marlowe ha lasciato il segno e l'omaggio dell'emittente televisiva statunitense è un regalo che i fan sicuramente apprezzeranno.

Dal set di Los Angeles non giungono però solo buone notizie. Le riprese della seconda stagione di The Rookie infatti non sono iniziate nel migliore dei modi avendo la serie perso uno dei protagonisti. Come un fulmine a ciel sereno Afton Williamson, l'interprete di Talia Bishop, ha annunciato lo scorso agosto di aver lasciato lo show dopo aver subito molestie sul set, facendo nomi e cognomi delle persone accusate.