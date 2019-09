Cinema

di Marcello Paolillo - 19/09/2019 10:34 | aggiornato 19/09/2019 10:39

L'attore Jake Gyllenhall e Sony Pictures hanno rilasciato due divertenti video dietro le quinte di Spider-Man: Far From Home che mostrano i blooper sul set del film.

6 condivisioni

Spider-Man: Far From Home, secondo e ultimo capitolo standalone delle avventure di Spidey nel Marvel Cinematic Universe, è senza alcun dubbio stato un successo di critica e pubblico.

Jake Gyllenhaal, ossia l'interprete del personaggio di Mysterio, ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram ufficiale (via CinemaBlend) una raccolta di brevi blooper - ossia gli "errori" dal set - registrati durante le riprese del film, nei quali Tom Holland (a tu per tu con il villain mentre indossa gli occhiali E.D.I.T.H. di Tony Stark) sembra non riuscire a smettere di ridere, nonostante la drammaticità della sequenza.

Ho perso il mio partner sul set.

Ma non solo: per promuovere l'uscita del film in Digital HD e Blu-ray negli USA, Sony Pictures ha diffuso via YouTube un video della durata di circa un minuto - visionabile in testata a questo articolo - in cui vediamo vari membri del cast di Far From Home ridere a crepapelle dopo aver sbagliato una battuta o aver commesso un errore durante le riprese della pellicola (starnuti inclusi).

Oltre agli ormai ben noti Holland e Gyllenhall, nel gag reel vediamo anche Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (MJ) e Samuel L. Jackson (Nick Fury) incappare in qualche blooper involontario, il tutto seguito dalle risate della crew al gran completo.

Ricordiamo che Spider-Man: Far From Home, diretto da Jon Watts, è uscito nei cinema italiani lo scorso 10 luglio.