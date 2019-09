Stranger Things, Joker e Il Re Leone sono già tra i costumi più popolari di Halloween 2019

CuriositàTV NewsCinema

19/09/2019

Ecco qualche idea in ambito serie TV e cinema per prepararsi alla notte del 31 ottobre!

Halloween si avvicina. Chi ha intenzione di festeggiare la "notte delle streghe" potrebbe essere già alla ricerca di qualche costume da sfoggiare: che si guardi un film horror in compagnia di amici o si dia una festa in maschera, è consuetudine attingere idee dalla rete attraverso articoli e immagini.

Anche quest'anno, in occasione della festività anglosassone, gli appassionati di serie TV volgeranno con tutta probabilità lo sguardo a Stranger Things: secondo quanto riportato da Pinterest, in base alle ricerche sul noto aggregatore d'immagini, i costumi dei personaggi dello show creato dai fratelli Duffer sono i più cercati in 10 dei 50 Stati Uniti d'America, superati dalle Superchicche che primeggiano in 11 di essi. Per chi non lo sapesse, le Superchicche sono le protagoniste dell'omonimo cartone animato trasmesso su Cartoon Network: tre bambine dotate di superpoteri, che dedicano le loro vite a combattere il crimine e le forze del male. Altri travestimenti molto cercati sulla piattaforma negli USA sono quelli legati al mondo del circo e dei pirati.

In molte, insomma, le ragazze che anche quest'anno potrebbero scegliere Undici come costume di Halloween, magari sfoggiando quello che la protagonista della serie ha indossato nella terza stagione.

Altri costumi a tema Stranger Things molto cercati sulla piattaforma (sia da uomini che da donne) sono quelli di Steve Harrington, personaggio divenuto uno dei più amati dai fan, e il Demogorgone, l'orripilante creatura uscita dal Sottosopra. E c'è anche la possibilità di trasformare il proprio cucciolo in un Democane!

Se i più cercati da coloro che desiderano mascherarsi in gruppo sono i costumi relativi alla serie Netflix, lo stesso non si può dire in Italia, dove le persone continuano a preferire travestimenti più tradizionali (in primis i costumi da sirena). Nel caso foste fan della Casa del Topo, allora, potreste optare per quello di Ariel, un classico per ogni festa.

Per quanto riguarda il sesso forte, invece, tra i costumi più cercati negli USA c'è quello di Joker. Anche il più acerrimo nemico di Batman è tra i primi posti delle maschere più esaminate su Pinterest, e, visto il gran successo del film con Joaquin Phoenix e la sua vittoria al Festival di Venezia, è ipotizzabile che il numero delle ricerche del costume aumenti esponenzialmente nelle prossime settimane.

Sempre sul fronte cinema, la maschera di Alien è un'altra delle più cliccate su Pinterest, da ambedue i sessi: d'altro canto cosa c'è di più spaventoso dello Xenomorfo?

E visto il trend dei remake, sono considerevolmente aumentate le ricerche dei costumi di Timon e Pumba de Il Re Leone (l'ideale per una coppia di amici!), sebbene non siano molto adatti ad Halloween. Grazie al live-action del Classico Disney del 1994, sono tornati in voga anche quelli degli altri personaggi, tra cui Simba, Nala, Zazu e Rafiki! Non solo il facocero e il lemure più amati dai fan Disney tra i costumi di coppia più cercati: negli Stati Uniti gli utenti hanno mostrato grande interesse anche nei confronti di Lilo e Stitch, Woody e Bo Peep, e Daphne e Velma di Scooby-Doo.

Il 2019 non è stato soltanto l'anno de Il Re Leone, ma anche del remake di Aladdin! Sono infatti aumentate su Pinterest le ricerche relative ai costumi del protagonista, la sua Jasmine e Abu (quest'ultimo adatto a un bebè).

Chiunque desiderasse invece un'atmosfera un po' lugubre per la propria location, potrebbe decidere di imitare Joyce Byers di Stranger Things e adornare la stanza con le luci natalizie che la donna ha utilizzato per comunicare con suo figlio, intrappolato nella dimensione parallela.

Stando sempre a quanto riportato da Pinterest, le decorazioni a tema Halloween dedicate allo show sono infatti aumentate del 549%. Per ricreare meglio la famosa scena della prima stagione di Stranger Things, inoltre, si potrebbe acquistare su Etsy una versione digitale delle lettere da affiggere al muro, che si possono stampare e ritagliare comodamente a casa.

Avete già qualche idea per questo Halloween? Quale costume sceglierete?