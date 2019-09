Xbox a Milan Games Week 2019: i giochi presenti e le novità

Videogames

Xbox sarà protagonista a Milan Games Week 2019, dove porterà i suoi giochi del momento – compreso Gears 5. Vediamo tutti i dettagli della postazione di casa Microsoft alla grande fiera videoludica italiana.

Microsoft ha annunciato che Xbox sarà ufficialmente a Milan Games Week 2019, la più grande fiera di videogiochi in Italia, che si svolgerà a Fiera Milano Rho alla fine del mese di settembre. Nel confermare la presenza del suo marchio da gaming, la compagnia di Redmond ha fatto il punto sui suoi giochi che saranno presenti all'evento – tra i quali figura anche l'acclamato Gears 5, da poco arrivato su Windows e Xbox One.

Il mondo Xbox a MGW 2019

Xbox avrà un suo stand all'interno del Padiglione 12 della fiera, dove saranno installate postazioni per giocare a Gears 5 e per provare in anteprima l'atteso Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, prossimo episodio della celebre serie di sparatutto militari di Ubisoft, in arrivo ufficialmente il 4 ottobre (anche su PS4).

HD Microsoft Sviluppato da The Coalition, Gears 5 sta conquistando pubblico e critica con la sua campagna e le sue cinque modalità online

Grande protagonista dello stand Xbox sarà però anche il rivoluzionario servizio in abbonamento Xbox Game Pass, che i giocatori potranno provare in prima persona: grazie a quest'ultimo, gli utenti possono pagare una quota fissa per accedere a una vasta libreria che comprende oltre cento giochi sempre disponibili, dei quali non è più richiesto il singolo acquisto. Tra questi, figurano anche le nuove uscite di Microsoft fin dal loro giorno di debutto – il che significa che gli abbonati hanno potuto giocare Gears 5 già dal day-one senza spendere nemmeno un euro in più rispetto all'abbonamento su Game Pass.

Il servizio, precisa Microsoft, sarà presentato a MGW 2019 anche nella variante Xbox Game Pass Ultimate, che unisce alla libreria dei giochi anche i benefici di Xbox Live Gold – consentendo così di accedere a titoli gratuiti mensili extra e ai server per il multiplayer online.

HD Microsoft Xbox Game Pass Ultimate ha un costo di listino di 12,99 euro mensili

Le postazioni PC saranno realizzate in collaborazione con Acer, che per l'occasione porterà a Milan Games Week 2019 la sua linea di prodotti da gioco Predator: saranno presenti il notebook ultrasottile Predator Triton 500, a cui si affiancheranno il recente Predator Orion 5000 e il monitor da gaming Predator XB273KP.

Esperienze per i giocatori

Testata l'esperienza di gioco, i visitatori di Milan Games Week potranno divertirsi anche da questo lato dello schermo: Microsoft ha anticipato la presenza di truccatrici e cosplayer che vi faranno immergere nelle atmosfere dei più celebri videogiochi dell'universo Xbox.

HD Acer Le postazioni PC saranno affidate ad Acer Predator, con prodotti come Predator Orion 5000

Inoltre, nella giornata di domenica, si terranno anche degli speciali quiz a tema videogiochi: dimostrate di conoscere alla perfezione i vostri giochi preferiti per portare a casa i gadget in palio!

Milan Games Week 2019 aprirà i suoi cancelli il 27 settembre e proseguirà fino al 29. Tra gli stand già confermati, anche quello dedicato a Cyberpunk 2077, prossima attesa opera di CD Projekt RED.

I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di MGW 2019.