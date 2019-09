Celebrity

di Giulia Greco - 20/09/2019 11:38 | aggiornato 20/09/2019 11:47

Aaron Carter racconta di essere stato vittima di abusi sessuali fin da bambino. Tra le colpevoli, ci sarebbe anche la defunta sorella Leslie.

Dopo la recente notizia dell'ordine restrittivo che Nick ha ottenuto contro il fratello minore Aaron, arrivano nuove notizie sconvolgenti sulla famiglia Carter.

Aaron Carter ha infatti raccontato che la defunta sorella, Leslie, avrebbe abusato sessualmente di lui quando i due erano poco più che bambini.

Aaron ha tirato fuori lo scheletro dall'armadio lo scorso giovedì 19 settembre, dopo aver fatto una serie di rivelazioni shock riguardanti la propria salute mentale e la sua famiglia.

Ecco cos'ha detto:

Mia sorella Leslie era bipolare e si curava con il litio. Non le piaceva il modo in cui il farmaco la faceva sentire e quando non lo prendeva faceva cose che non avrebbe mai voluto fare davvero. Ne sono convinto.

My sister Leslie suffered from bipolar and took lithium to treat it. She never liked the way it made her feel and when she was off of it she did things that she never meant to do I truly believe that. I was 10 years old.... — Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019

A quel tempo, quando i presunti abusi sarebbero iniziati, Aaron aveva dieci anni, lei circa undici. La situazione si sarebbe protratta per tre anni.

Mia sorella mi ha stuprato dall'età di 10 anni fino ai 13. Succedeva quando non prendeva le sue medicine.

Aaron ha affermato anche di essere stato vittima di abusi per molto tempo da bambino: alcuni ballerini che lo accompagnavano in tour gli avrebbero usato violenza quando lui aveva solo 8 anni.

Il cantante si è anche scagliato nuovamente contro il fratello maggiore.

Dopo aver affermato di essere stato vittima di bullismo da parte di Nick, ha aggiunto:

Mio fratello ha abusato di me durante tutta la mia vita.

my sister raped me from the age of 10 to 13 years old when she wasn’t on her medications and I was absused not only sexually by her but by my first two back up dancers when I was 8 years old. And my brother absused me my whole life. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019

Accuse pesanti, che si aggiungono a quelle già fatte in precedenza, quando Aaron ha puntato il dito contro Nick ricordando l'episodio in cui il frontman dei Backstreet Boys è stato incolpato di violenza sessuale su una minorenne.

How come my brother didn’t file a restraining orders against a girl who filed a police report against him for rape? #COVERUP #METOOMOVEMENT https://t.co/Wz7ug1BDaH — Aaron Carter (@aaroncarter) September 18, 2019

Com'è che mio fratello non ha richiesto un ordine restrittivo contro una ragazza che lo ha denunciato per stupro?

Il cantante ha aggiunto:

Adesso è il turno di Nick di dire la verità su cosa faceva a una delle ragazze della mia famiglia. Io ho detto la verità e spero che tutti i sopravvissuti a molestie e stupri trovino pace e giustizia.

Now it’s nicks turn to tell the tell the truth of what he did to one of the girls in my family. Since my truth is all out there and I hope all survivors of assault or rape find peace and justice. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019

Al momento Nick non ha risposto a nessuna delle accuse del fratello, che recentemente ha cancellato una tournée e ha ammesso in TV di soffrire di disturbi della personalità, schizofrenia, ansia e manie depressive.