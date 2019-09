Apple rilascia iOS 13: le novità più importanti e i dispositivi compatibili

Tecnologia

20/09/2019

Dopo mesi di versioni beta iOS 13 è ufficialmente disponibile al download. Modalità scura, adesivi Memoji, Apple Arcade, tastiera QuickPath e non solo. Le novità più importanti dell'ultimo aggiornamento del sistema operativo per iPhone.

Annunciato alla WWDC19 dello scorso giugno, iOS 13 è finalmente disponibile al download sugli iPhone supportati. La nuova versione del sistema operativo degli smartphone Apple introduce nuove utili e richiestissime funzioni (su tutte la Dark Mode) e migliora quelle che hanno esordito con le precedenti release.

L'aggiornamento abbraccia quasi tutti gli elementi di iOS, ma in questo articolo vi segnaliamo quelle che sono le novità più importanti e che rendono iOS 13 una versione meritevole di essere installata quanto prima sul proprio iPhone, e non solo per le patch di sicurezza.

Rivoluzione? Più o meno.

Dark Mode

Apple ha ascoltato le preghiere degli utenti, che ormai da anni chiedevano la modalità scura su iOS. La Dark Mode di iOS 13 si estende a tutti gli aspetti dell'interfaccia del sistema operativo e sono già numerose le applicazioni di terze parti passate al lato oscuro (Twitter, Shazam e 1Password per citarne alcune).

La Dark Mode non è solo piacevole alla vista, ma è anche una valida alleata della batteria perché meno energivora della modalità 'standard', in particolare sugli iPhone con display OLED (iPhone X, iPhone XS e iPhone 11 Pro).

HD MondoFox La Dark Mode di iOS 13 si attiva da Impostazioni o dal Centro di Controllo

Attivare manualmente la modalità scura è molto semplice, i modi sono tre: dalla sezione 'Schermo e luminosità' in Impostazioni, dal Centro di Controllo con l'apposito toggle (da aggiungere manualmente) o - sempre dal Centro di Controllo - effettuando una pressione prolungata sul bilanciere della luminosità per accedere, in basso a destra, al toggle appena citato.

Non sapete come aggiungere un toggle al Centro di Controllo? Nessun problema. Recatevi in Impostazioni, quindi Centro di Controllo e infine 'Personalizza comandi'.

Bilanciere del volume fatti da parte!

Apple ha finalmente riposizionato il bilanciere del volume su schermo, particolarmente fastidioso fino a iOS 12 perché collocato al centro del pannello. Con iOS 13 il bilanciere trova spazio sulla sinistra, in prossimità dei pulsanti fisici per regolare il volume. Una barra defilata, dalle dimensioni contenute ma comunque ben visibile.

HD MondoFox iOS 12 (sinistra) e iOS 13 (destra)

Allo stesso modo l'azienda di Cupertino ha spostato in alto l'icona relativa alla modalità silenziosa che appare quando questa viene attivata o disattivata. Meglio tardi che mai!

HD MondoFox iOS 12 (sinistra) e iOS 13 (destra)

Dov'è

iOS 13 unisce in una singola applicazione Trova il mio iPhone e Trova i miei amici. La nuova app di sistema prende il nome di 'Dov'è' e permette di individuare dispositivi Apple anche quando non sono collegati alla rete cellulare o a qualche network Wi-Fi.

Una funzione davvero utile che segue la pista Bluetooth fornita dai dispositivi Apple che si trovano nei pressi del device smarrito. Il tutto, assicura il gigante californiano, è protetto dalla crittografia end-to-end e non può essere sfruttato per scopi di monitoraggio.

Adesivi Memoji

Le Memoji, lanciate da Apple con iPhone X, diventano con iOS 13 automaticamente pacchetti di adesivi da utilizzare in tutte le applicazioni di messaggistica. Create dunque i vostri avatar digitali (ora anche con effetti make-up) e personalizzate le conversazioni su iMessage, WhatsApp, Telegram e così via.

Per accedere alle divertenti Memoji in versione sticker premete sull'icona dell'emoji della tastiera di iOS ed effettuate uno swipe da sinistra verso destra. Sotto la voce 'Usate di frequente' troverete i vostri personali adesivi.

HD MondoFox

Nonostante le Animoji siano supportate solo su iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 e iPhone 11 Pro, gli adesivi Memoji possono essere creati su tutti i dispositivi iOS con chip A9 o successivi (quindi da iPhone 6s in poi).

Tastiera QuickPath

Aggiornamento anche per la tastiera QuickType che, con iOS 13, diventa QuickPath. Questa permette di comporre una parola scorrendo da una lettera all'altra, senza mai alzare il dito dal display. È, in altri termini, la versione made-in-Cupertino della ben nota tastiera Swype.

HD iDB Guarda mamma, senza alzare il dito!

Safari

Anche Safari si rifà il look per iOS 13 e introduce il Download Manager. Gli utenti possono ora controllare lo stato di avanzamento del download di un file (salvati appunto nell'app di sistema File) direttamente dal browser.

HD MondoFox Safari, non è mai troppo tardi per il Download Manager

Ma le novità per il browser di Apple non finiscono qui. Safari si rinnova con una nuova pagina iniziale, nuove e decisamente più rapide impostazioni per le singole pagine web, la possibilità di salvare i pannelli aperti come segnalibri, gli avvisi in caso di password debole in fase di registrazione a un nuovo servizio e, infine, la possibilità di salvare come screenshot un'intera pagina.

HD MondoFox

Opzioni di condivisione

Condividere foto, video e file è molto più semplice e intuitivo con iOS 13. Apple ha aggiornato il menu di condivisione rinnovandone l'interfaccia e introducendo suggerimenti rapidi (persone e applicazioni da usare) e nuove scelte. Ad esempio, è possibile rimuovere le informazioni di localizzazione o l'effetto Live Photo di foto da inviare.

HD MondoFox

File

Alcuni la definiscono 'miracolo', altri 'rivoluzione'. Stiamo parlando della possibilità di accedere ai file memorizzati su penne USB, schede SD o dischi rigidi esterni direttamente dall'applicazione di sistema File. L'unico ostacolo è la porta Lightning che obbliga all'acquisto di precisi dispositivi realizzati appositamente per iPhone e iPad.

Rinnovati inoltre diversi elementi dell'interfaccia dell'applicazione che ospita file scaricati da Safari e/o provenienti da applicazioni di terze parti (come quelle per la scansione di documenti).

Batteria

In vista di iOS 13 (e dei nuovi iPhone) Apple ha studiato una nuova funzione chiamata 'Caricamento ottimizzato'. Questa serve per ridurre l'usura della batteria sfruttando l'apprendimento automatico dei dispositivi iOS che 'studiano' le abitudini dei singoli utenti.

Per attivare la nuova funzione, che speriamo possa rivelarsi utile, recatevi in Impostazioni > Batteria > Stato Batteria.

HD MondoFox

Foto e Video

Apple ha rinnovato il pannello Foto che ora organizza i contenuti nella libreria in modo smart e prende vita con le Live Photos e i video che vengono riprodotti in automatico (senza audio). Inoltre, noterete la scomparsa di foto doppie, screenshot e altri contenuti ritenuti superflui così come la creazione di album di eventi significativi.

In iOS 13 non mancano i tool per modificare le foto ma la novità più importante sotto questo punto di vista riguarda i video. È possibile ora ritoccare i filmati direttamente dall'applicazione Foto: ritagliate, ruotate e applicate filtri senza affidarvi a software terzi.

HD MondoFox

Modalità Panoramica in Mappe

L'applicazione Mappe di Apple è stata ridisegnata da zero, con dettagli più precisi su strade, edifici, parchi e così via. Una notevole aggiunta è la modalità Panoramica che permette di esplorare la destinazione (pochissime al momento) spostandosi liberamente con transizioni fluide e immediate.

HD MondoFox Google Street View... su Mappe di Apple

No, non vi sbagliate. È la versione di Apple di Google Street View.

Nuove gesture

Con iOS 13 (e iPadOS) è tempo di nuove gesture per interagire rapidamente con i contenuti testuali. Volete copiare e incollare? Pizzicate con tre dita e incollate aprendo tre dita. Per tagliare invece pizzicate due volte con tre dita.

Avete commesso un errore? Scorrete sul display da destra verso sinistra con tre dita per annullare. Se invece volete ripristinare, swipe da sinistra verso destra, sempre con tre dita.

Le nuove gesture puntano all'immediatezza, ma per utilizzarle correttamente sarà necessario fare un po' di pratica (soprattutto sui display 'più piccoli' degli iPhone).

Apple Arcade e supporto dei controller PS4/Xbox One

Con iOS 13 il primo dei nuovi servizi in abbonamento di Apple, ovvero Apple Arcade. Si tratta di una piattaforma che al costo mensile di 4,99 euro mette a disposizione degli utenti una libreria di 100 giochi in esclusiva, molti dei quali realizzati da noti team di sviluppatori tra cui Capcom, Konami, SEGA e Gameloft. Il primo mese è gratuito per tutti gli utenti, gli darete una possibilità?

HD MondoFox Apple Arcade è il nuovo servizio di gaming di Apple

Restando in argomento gaming, iOS 13 introduce il tanto desiderato supporto ai controller Bluetooth per PlayStation 4 e Xbox One. Dopo la sincronizzazione (scoprite qui come), impugnate il vostro controller e giocate a titoli da console come Fortnite, PUBG e Oceanhorn 2 (disponibile solo su Apple Arcade). E se questi non dovessero bastare, è in arrivo anche Call of Duty Mobile, con tanto di modalità tutti contro tutti.

HD Apple Insider

Dispositivi compatibili

iOS 13 è disponibile solo da poche ore e non tutti hanno scaricato il pesante (oltre 2GB) aggiornamento. Sciogliete ogni dubbio relativo alla compatibilità con questo breve elenco di dispositivi supportati: