20/09/2019 16:21 | aggiornato 20/09/2019 16:25

La chiamano la "Regina degli Influencer", e ora è regina anche del box-office, con il film-evento più visto di sempre in Italia.

Tre giorni nelle sale (martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre). Più di 1,6 milioni di euro di incassi (raccolti in 393 sale). Oltre 160mila spettatori (tra fan e curiosi). Sono questi i numeri di Chiara Ferragni - Unposted, il docufilm di Elisa Amoruso dedicato alla "Regina degli Influencer".

Numeri che, come annunciato da 01 Distribution in un comunicato ufficiale, fanno guadagnare una nuova corona alla Ferragni. La pellicola a lei dedicata, infatti, è il film-evento più visto di sempre in Italia, e vanta anche un'altra peculiarità: quella di aver realizzato, durante la sua permanenza nelle sale, un incasso giornaliero che si è mantenuto sempre costante. Si parla di più di 500mila euro al giorno: una cifra che l'ha tenuta ovviamente nelle prime posizioni al box-office, dove il 18 settembre è arrivato anche il C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino.

HD Ufficio Stampa Chiara Ferragni ed Elisa Amoruso alla prima di Chiara Ferragni: Unposted

Questa la classifica del 19 settembre nei cinema italiani nei dati Cinetel:

C'era una volta... a Hollywood - 775.283 euro Chiara Ferragni: Unposted - 537.006 euro IT: Capitolo Due - 78.565 euro Il Re Leone - 73.694 euro Tutta un'altra vita - 43.061 euro Martin Eden - 22.079 euro Angry Birds 2: Nemici per sempre - 21.449 euro Mio fratello rincorre i dinosauri - 20.957 euro Attacco al potere 3 - 15.723 euro La vita invisibile di Euridice Gusmao - 8.755 euro

Se gli incassi italiani totali per i tre giorni di Chiara Ferragni: Unposted ammontano a 1.601.499 euro, il documentario ha già un valore virtuale molto maggiore. La compagnia Media Impact Value di Launchmetrics era ricorsa a un particolare algoritmo per calcolarne l'impatto sui media, in termini di potenziali guadagni monetari: circa 10 milioni di dollari la cifra stimata. E più si parla del film, più il numero è destinato ad aumentare.