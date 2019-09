Dickinson, il nuovo trailer della serie con Hailee Steinfeld

TV News

Hailee Steinfeld è protagonista della serie Dickinson, incentrata sulla giovinezza dell'iconica poetessa statunitense Emily Dickinson.

La poesia di Emily Dickinson rappresenta ancora oggi un patrimonio letterario ineguagliabile. La figura dell'autrice viene esplorata in una serie di prossima uscita con protagonista Hailee Steinfeld, nel 2011 nominata all'Oscar come migliore attrice non protagonista per Il Grinta di Ethan e Joel Coen.

Dickinson, questo il titolo della serie, si sofferma sulla giovinezza dell'omonima poetessa, ritratta come una donna alla ricerca di un'affermazione sociale attraverso il potere della letteratura. In effetti nella prima scena che vediamo nel nuovo trailer ufficiale (sito all'inizio del presente articolo) la Dickinson ci viene mostrata mentre prova ad atteggiarsi a maschio. Nonostante la tempra ribelle e anticonformista si muove bene in quell'epoca che non sembra appartenerle, anche se risulta subito evidente che le manchi qualcosa.

Lottando contro i desideri di un padre che disapprova le sue aspirazioni letterarie, Emily riesce infine a trovare la sua voce pubblicando una lunga raccolta di scritti la cui influenza durerà fino ai giorni nostri.

Una scena in particolare, che vede un confronto tra la Dickinson e la figura paterna, mette in bocca alla Steinfeld la battuta che riassume l'intero destino dell'autrice:

Sono una poetessa. E non c'è niente che tu possa fare per fermarmi.

Al di là della buona qualità visiva e di qualche azzardo sul piano della narrazione, la serie sembra fare della sua protagonista il cardine dell'intero prodotto. La Steinfeld appare perfettamente calata nel suo ruolo e fornisce una performance intensa. Aspettiamo quindi di vedere quanto questo influirà sulla riuscita della serie.

Trama e cast

La trama di Dickinson non è stata ancora rivelata nel dettaglio. Quello che è certo è che vedremo gli anni della formazione della giovane Emily Dickinson, dal momento in cui incontra il desiderio dell'affermazione sociale all'ispirazione letteraria e ai diverbi con un padre padrone.

Oltre alla Steinfeld, che è anche produttrice esecutiva della serie, il cast comprende Jane Krakowski, Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt e Adrian Blake Enscoe.

Negli USA il rilascio di Dickinson è previsto per l'1 novembre su Apple TV+.

