Disney omaggia la festa cinese di metà autunno con nuovi bellissimi poster, da Star Wars a Frozen 2

CinemaAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 20/09/2019 12:51 | aggiornato 20/09/2019 12:58

Ogni festa cinese è un'occasione per festeggiare il cinema in casa Disney!

4 condivisioni

The Walt Disney Company ha molto a cuore l'influente mercato cinese e ha realizzato cinque nuovi poster per altrettanti dei suoi film in uscita, allo scopo di onorare la festa di metà autunno. Questa si svolge in Cina, ma anche in Corea e in Vietnam, il 15esimo giorno dell'ottavo mese lunare, che quest'anno è caduto il 13 settembre, allo scopo di festeggiare la fine del raccolto autunnale.

Le locandine, la cui gallery apre questo articolo, si contraddistinguono dai normali manifesti cinematografici per il loro stile e per i disegni contenuti dai due cerchi al centro del poster. Gli speciali manifesti sono stati realizzati per Mulan, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Maleficent: Signora del male, Frozen II - Il segreto di Arendelle e Onward.

Come avrete notato, i poster sono quasi monocolore al fine di esaltare i personaggi al loro interno e alcuni particolari, come la Luna. Infatti, per la festa di metà autunno - detta anche festa della Luna - le popolazioni coinvolte festeggiano la dea della Luna Chang'e e mangiano un dolce tipico, ovvero la torta lunare.

Mulan

Vista l'ambientazione e la storia, il live-action di Mulan (rifacimento del Classico animato del 1998) dovrebbe essere tra i film più attesi in Cina nel 2020. Il lungometraggio è diretto da Niki Caro e la protagonista è l’attrice cinese Liu Yifei. Inoltre, ci sono diverse conoscenze asiatiche, come Donnie Yen (Comandante Tung), Jason Scott Lee già visto ne La tigre e il dragone 2 (Böri Khan), Yoson An (Cheng Honghui), Gong Li vista in Memorie di una Geisha (Xianniang) e il famoso Jet Li (l'Imperatore).

Nel poster, colorato di rosso, la protagonista Mulan volge il suo sguardo devoto alla Luna piena.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Così come nel resto del mondo, anche in Cina la nuova trilogia di Star Wars è partita benissimo, e Disney, ovviamente, spera di continuare ad affascinare il pubblico con il prossimo film diretto da J. J. Abrams, che per l'occasione è tornato alla regia.

Nel poster speciale colorato di grigio, la protagonista Rey impugna una spada laser Jedi e, insieme al droide BB-8, guarda la Luna splendente.

Maleficent: Signora del male

Angelina Jolie ed Elle Fanning torneranno rispettivamente nei panni di Malefica e in quelli della principessa Aurora, per il sequel di Maleficent. Nel secondo film ci saranno anche Michelle Pfeiffer (Ant-Man and the Wasp) nei panni della Regina Ingrid e Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo, Doctor Strange) nelle vesti di Conall.

Nel poster colorato di verde, Aurora indica la Luna a Malefica, mentre le due sono sulla riva di un fiume azzurro.

Onward

Tra i cinque film scelti per onorare la festa di metà autunno, c'è Onward. Questo, tra tutti, è l'unico film che non rappresenta un sequel o un remake ma un progetto originale Pixar. Onward è diretto da Dan Scanlon e tra le voci originali si menzionano quelle del "duo Marvel" composto da Tom Holland e Chris Pratt, rispettivamente Spider-Man/Peter Parker e Star-Lord/Peter Quill nell'Universo Cinematografico Marvel. Nel film Pixar, in uscita nel 2020, i due interpretano due fratelli intenti ad affrontare una magica avventura.

Nel poster, colorato di viola e blu, i due fratelli Barley e Ian sono a bordo del loro già iconico furgone, mentre guardano la doppia mezza Luna (nel loro mondo ce ne sono due).

Frozen II - Il segreto di Arendelle

Frozen è stato uno dei successi mondiali del 2013 e Disney si è presa il tempo necessario per realizzare un sequel all'altezza del primo capitolo. Frozen II - Il segreto di Arendelle è atteso nelle sale di quasi tutto il globo tra novembre e dicembre 2019, al fine di conquistare ancora i cuori dei bimbi innamorati di Anna ed Elsa.

Il poster colorato di blu mostra insieme le sorelle di Arendelle, Anna ed Elsa, davanti al loro castello e sotto una bellissima luna piena.

Questo non è il primo omaggio Disney alla cultura della Cina; di recente, ad esempio, la casa di produzione ha rilasciato alcuni particolari poster per il Capodanno Cinese.

Quale di questi film attendete di più e quale dei poster vi ha più colpito?

Via Impawards