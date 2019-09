Doom Eternal sarà presente alla Milan Games Week in forma giocabile

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 20/09/2019 15:31 | aggiornato 20/09/2019 15:34

Lo sparatutto di Bethesda sarà giocabile all'evento milanese dedicato ai videogiochi che si svolgerà dal 27 al 29 settembre.

Bethesda ha rivelato ufficialmente la sua presenza in occasione della Milan Games Week 2019, che si svolgerà a Milano dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Bethesda partecipa per la prima volta in prima persona alla kermesse italiana, ormai diventata appuntamento fisso per il mondo videoludico italiano.

La software house permetterà ai fan che parteciperanno alla Milan Games Week di giocare, in anteprima assoluta per l’Italia, a Doom Eternal, grazie a 10 postazioni targate ASUS Republic of Gamers. Inoltre, quest’anno cade l’anniversario per i 25 anni dalla nascita dell’iconico sparatutto e sarà possibile acquistare il merchandising unico dedicato da Doom e poter fare delle foto in una zona apposita con il casco del Doom Slayer e le sue potenti armi.

Doom Eternal è l’atteso secondo capitolo del reboot della saga iniziata nel 2016 con Doom da id Software. Questo seguito si preannuncia ancora più veloce, brutale e divertente grazie a un’azione di gioco adrenalinica. La storia riprende gli eventi subito dopo la fine del primo capitolo con le forze infernali che hanno invaso la Terra e il protagonista, il Doom Slayer, pronto a tornare per devastare e distruggere ogni forma di vita demoniaca.

Il titolo avrà anche una componente multiplayer chiamata Invasione, in cui i giocatori potranno impersonare i diversi demoni presenti nella campagna principale per provare a fermare il Doom Slayer nel suo cammino.

Il gioco è basato sul motore di gioco idTech 7 e l’uscita è prevista per il prossimo 22 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e anche Nintendo Switch.

Alla fiera dedicata ai videogiochi milanese potrete inoltre trovare anche uno stand dedicato a Cyberpunk 2077 e Xbox con tutte le sue novità, compreso Gears of War 5.

Cosa ne pensate, andrete alla Milan Games Week per poter provare in prima persona il nuovo Doom Eternal?