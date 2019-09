Cinema

Il nono film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, è il grande protagonista del weekend al cinema del 21 e 22 settembre. Ma è in buona compagnia.

Il nuovo fine settimana vede arrivare in sala C'era una volta a... Hollywood. L'ultima fatica di Quentin Tarantino è attesa con impazienza dai fan e si candida a essere grande protagonista della stagione. Ma la pellicola del regista di Knoxville non è l'unica novità.

La programmazione è ricchissima e spazia da commedie a documentari, da drammi a horror e da storie noir ad altre sentimentali.

Se volete saperne di più e non perdervi nulla, qui trovate tutti i film al cinema nel weekend del 21 e 22 settembre 2019.

Commedie

Il colpo del cane

Commedia - Italia, 2019 - Durata 93 Min.

Rana e Marti sono due amiche spiantate, che per racimolare un po' di soldi decidono di fare le dog sitter. Il loro primo cliente è Ugo, un bulldog francese di proprietà di una anziana signora. Le cose vanno bene, fino a che Marti viene avvicinata da un sedicente veterinario, tale dottor Mopsi, che le propone di fare accoppiare Ugo con la sua cagnolina della stessa razza. All'inizio, le due amiche tentennano, ma la prospettiva di un guadagno facile e veloce le convince ad accettare l'offerta. Inutile dire che la loro decisione le farà finire in un mare di guai...

Il film è diretto da Fulvio Risuleo ed è interpretato da Edoardo Pesce, Silvia D'Amico, Daphne Scoccia, Anna Bonaiuto.

Se vi incuriosisce, date un'occhiata alla clip in anteprima su MondoFox.

Documentari

Antropocene - L'epoca umana

Documentario - Canada, 2018 - Durata 87 Min.

Secondo l'Anthropocene Working Group, gli ultimi 10mila anni possono essere considerati a tutti gli effetti un'era geologica: l'antropocene. Il termine deriva dal greco "antropos", ovvero "uomo", e indica l'impatto dell'attività umana sul Pianeta. Gli esseri umani sono diventati una vera e propria forza dominatrice (più di qualsiasi cataclisma) e hanno spinto la Terra oltre i suoi limiti naturali. Il mondo va inesorabilmente incontro a un cambiamento catastrofico su scala planetaria?

Il documentario porta la firma di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nick De Pencier e la voce narrante italiana è Alba Rohrwacher (quella originale è Alicia Vikander).

Drammatici

C'era una volta a... Hollywood

Drammatico, Commedia - USA, Gran Bretagna, 2019 - Durata 145 Min.

Dopo una fortunata serie western e alcuni film azzeccati, che lo hanno catapultato nell'Olimpo di Hollywood, Rick Dalton è una star in declino. Una chance per rilanciare la sua carriera potrebbero essere gli spaghetti western all'italiana, ma l'attore è riluttante ad accettare. Insieme alla sua controfigura e amico più leale, Cliff Booth, Rick cerca di restare a galla tra ruoli da guest star e sbronze colossali nella sua magnifica villa a Cielo Drive. L'arrivo dei nuovi, famosi vicini Roman Polanski e la sua bellissima moglie, Sharon Tate, e la follia di Charles Manson finiranno per cambiare la sua vita e quella di Cliff.

Diretta da Quentin Tarantino, la pellicola annovera nel cast Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Zoe Bell, Dakota Fanning, Kurt Russell, Damian Lewis, Michael Madsen, Luke Perry, Julia Butters, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Nicholas Hammond, Maurice Compte, Damon Herriman, Lew Temple, Margaret Qualley, Spencer Garrett, Austin Butler, Mike Moh, Rafal Zawierucha, Lena Dunham.

Se siete fan di Tarantino e non state più nella pelle all'idea di vedere C'era una volta a... Hollywood, entrate in atmosfera con gli 8 film che hanno ispirato il regista e con la prima featurette italiana. E per sapere di più (ma non troppo), non perdetevi la recensione su MondoFox.

Rosa

Drammatico - Slovenia, 2019 - Durata 80 Min.

Rosa ha 60 anni ed è sposata da 40 con Igor. Ma il loro matrimonio è solo il riverbero di ciò che era un tempo. La scomparsa della figlia più giovane, Maja, ha spinto la donna in un luogo buio e freddo e ha eretto un muro insormontabile tra lei e il marito. Solo la figlia più grande, Nadia, sembra riuscire a riportare un po' di vita nella madre e nel suo rapporto con il padre. Fino a che una scoperta inaspettata irrompe nel nulla in cui si sta lasciando sprofondare Rosa. Ultimo legame con l'amata Maja, sarà una inaspettata occasione per salvare sé stessa e (forse) il suo matrimonio e la sua famiglia.

Il film è diretto da Katja Colja e conta sulla partecipazione di Lunetta Savino, Boris Cavazza, Simonetta Solder, Branko Djuric, Maurizio Fanin, Mirko Soldano, Sara Alzetta, Valentina Munafò.

Burning - L'amore brucia

Drammatico - Corea del Sud, 2018 - Durata 148 Min.

Jongsu fa il fattorino e durante il suo giro di consegne si imbatte in Haemi, una ragazza che dimostra di conoscerlo, ma di cui lui non si ricorda. Il giovane si innamora di lei e Haemi gli chiede di prendersi cura del suo gatto, mentre lei è in Africa. Al ritorno, la ragazza non è da sola, ma accompagnata dal ricchissimo ed enigmatico Ben. Un giorno, l'uomo racconta a Jongsu di un suo insolito hobby...

Diretta da Lee Chang-dong, la pellicola è interpretata da Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jun.

Diretta da Lee Chang-dong, la pellicola è interpretata da Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jun.

Selfie di famiglia

Drammatico, Commedia - Francia, 2019 - Durata 88 Min.

Héloise gestisce un ristorante alla moda di Parigi, ha una solida cerchia di amiche fedeli e, dopo la separazione e il divorzio, ha avuto numerose relazioni, alcune anche importanti. Tuttavia, non ha mai accolto nessun uomo nel suo ménage familiare. Per la donna, la priorità sono da sempre i tre figli (ormai grandi), con i quali ha un legame totalizzante. Pe questa ragione, quando la più piccola annuncia di volere frequentare l'università in Canada, Héloise va nel panico. Incapace di affrontare l'idea di perdere tutti i suoi "bambini", la donna inizia a documentare gli ultimi giorni con la figlia, finendo con l'alienarsi dalla realtà.

Il film è diretto da Lisa Azuelos e annovera nel cast Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Mickaël Lumière, Camille Claris, Kyan Khojandi, Arnaud Valois, Patrick Chesnais, Yvan Attal.

Horror

Eat Local - A cena con i vampiri

Horror, Commedia, Azione - Grand Bretagna, 2017 - Durata 90 Min.

Gli 8 vampiri della Gran Bretagna si ritrovano per la consueta riunione cinquantennale in una fattoria nella campagna inglese. All'ordine del giorno ci sono la situazione nel suo complesso, alcune questioni territoriali e un caso deontologico. Uno dei convenuti viene accusato di essersi nutrito di bambini e per questo viene eliminato. Di conseguenza, come da tradizione, deve essere sostituito. La vampira Vanessa propone come sostituto l'ignaro Sebastian, ma il vampiro Peter si oppone. Dal momento che la procedura richiede l'unanimità, per Sebastian si prospetta l'eliminazione. Ma nel mentre, fuori dalla fattoria, si raduna una squadra di forze speciali ammazza vampiri...

Diretta da Jason Flemyng, la pellicola conta sulla partecipazione di Freema Agyeman, Adrian Bower, Roman Clark, Billy Cook, Charlie Cox, Mackenzie Crook, Annette Crosbie, Tony Curran, Blain Fairman.

Noir

Torino nera

Noir, Commedia - Italia, 2009 - Durata 90 Min.

Il barbone Carlo, detto "lo Zozzo", assiste all'omicidio di una prostituta durante una messa nera. L'uomo viene scoperto, ma riesce a fuggire e va a fare denuncia. Tuttavia, il giovane e intollerante vice commissario Megretti non gli crede e lo caccia in malo modo. Carlo decide allora di rivolgersi allo scalcagnato detective privato Teo Marchesi, detto "il Laido", ma non ha migliore fortuna. Il barbone non ha soldi per pagare l'investigatore e l'uomo non accetta il caso. A Carlo non resta che tornare alla sua vita e sperare che gli assassini si dimentichino di lui. Ma quando il delitto della prostituta balza agli onori della cronaca, la vita dei protagonisti della vicenda è destinata a cambiare per sempre.

Il film è diretto da Massimo Russo ed è interpretato da Gualtiero Sacco, Faderico Bava, Andrea Maltese, Carlo Salandin, Giaime Alonge, Riccardo Rosina.

Sentimentali

I migliori anni della nostra vita

Sentimentale, Commedia - Francia, 2019 - Durata 90 Min.

L'ex campione di auto da corsa Jean-Louis Duroc vive da tempo in una casa di riposo e lotta con una memoria che spesso lo abbandona. Ma su una cosa non vacilla mai: la storia d'amore vissuta 50 anni prima con Anne Gauthier. L'uomo non è riuscito a tenere con sé la donna e ancora lo rimpiange. Il figlio Antoine lo sa e decide di contattare Anne per chiederle di fare visita al padre, con la speranza che la vista della donna possa fare bene a Jean-Louis. Anne accetta e i due vecchi amanti si ritrovano per una inaspettata e (im)possibile nuova occasione di stare insieme.

Diretta da Claude Lelouc, la pellicola annovera nel cast Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire, Marianne Denicourt, Monica Bellucci.