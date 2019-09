Il raid dell'Area 51 al via: nuovi MEME e i test per la 'Naruto Run'

Curiosità

di Marcello Paolillo - 20/09/2019 12:28 | aggiornato 20/09/2019 12:36

Il festival Alienstock, noto come il raid dell'Area 51, sta per prendere il via: in parecchi si stanno preparando a correre come Naruto per penetrare nella base segreta del Nevada, mentre sui social impazzano i MEME sull'argomento.

52 condivisioni

L'attesa è finita: a partire dalla giornata di oggi, 20 settembre 2019, prenderà il via Alienstock, il festival musiciale noto in precedenza come il raid dell'Area 51 e nato su Facebook con il nome di Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, ora ribattezzato come Official Alienstock Tour.

Organizzato via social da Matty Roberts, l'ex raid era infatti stato messo in piedi per dare il via a una vera e propria invasione di massa all'interno dell'area militare segreta con sede nel deserto del Nevada, al cui interno potrebbero essere nascosti i resti alieni dell’incidente di Roswell del 1947.

Nonostante le forze di polizia locali abbiano ripetutamente avvertito i visitatori a non trasgredire le regole (con tanto di No-Fly-Zone), rimanendo entro i confini della zona militare vietata, sembra che in molti abbiano preso sotto gamba i vari avvertimenti (tanto che sono stati segnalati già due arresti).

Su Twitter è infatti apparso un video ripreso da un telegiornale locale che testimonia come un coraggioso (?) gruppo di persone stia pensando davvero di invadere l'area, tanto che si può notare chiaramente un ragazzo mentre effettua gli ultimi test per la 'Naruto Run', ossia la corsa in stile ninja come il protagonista del celebre manga di Masashi Kishimoto per entrare nell'Area 51.

Who else are excited to see what happens with the Area 51 saga?? But this kid running past behind the reporter will definitely go down in history. 🤣 #area51 #area51raid pic.twitter.com/e9bqllHG98 — Debra Palmer (@palmerdebra) September 20, 2019

Chi altri è curioso di scoprire cosa accadrà con la 'saga' dell'Area 51? Quel ragazzo che corre dietro al giornalista passerà sicuramente alla storia.

In ogni caso, va detto che Twitter si sta letteralmente riempiendo di MEME e post a tema, visto che l'hashtag #Area51 resterà senza alcun dubbio di tendenza nelle prossime ore.

Ma vi rendete conto che questi correranno come naruto per andare a liberare gli alieni dall’Area51? #Area51 pic.twitter.com/5FOsSg4ot1 — ☽moona (@trashloger) September 20, 2019

Nel frattempo gli alieni, su un altro pianeta, mentre assistono al raid dell' #Area51 in diretta streaming HD #aliens pic.twitter.com/RkVt6whBqX — ⍟ϟ Tiahaeris ⎊۞ (@FigliodiThor) September 20, 2019

io mentre penso a quanta gente verrà arrestata oggi: #Area51 pic.twitter.com/QyKEHkCdtO — ℕairobi ||-// (@cyruseyes_) September 20, 2019

io che esco dall'area 51 senza aver trovato nemmeno un alieno #Area51 pic.twitter.com/4UJ0hTqtCq — Silvia*-* (@Silvia56289560) September 20, 2019

The day we’ve all been waiting for is tomorrow. Our training has all led to this. We are ready. We are mighty. If we fall then we will all fall together as we Naruto Run into the glorious sunset for the final time. #Area51 pic.twitter.com/4DVKJLUPp4 — Steffy (@zesty_spinach) September 19, 2019

Domani è il giorno che stavamo aspettando. La nostra formazione ha portato a questo. Siamo pronti. Siamo potenti. Se cadiamo, cadremo tutti insieme mentre corriamo come Naruto verso il glorioso tramonto, per l'ultima volta.

Ricordiamo anche che, nel caso voleste assistere all'invasione dell'Area 51 coi vostri occhi (magari rimanendo ben lontani dal deserto del Nevada), la società di intrattenimento di Las Vegas chiamata Area 15 ha deciso di trasmettere l'evento in diretta. Trovate il post ufficiale poco più in basso.

**𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆**

Everyone that signed up to #StormArea51 may have called it quits. Not us!



We found a small group who are still going to make a (Naruto) run for it to set the aliens free... and we're going in with them. Well, our camera guy is at least. #StayTuned https://t.co/oRtz4kxeiv — AREA15 (@AREA15official) September 19, 2019

Chiunque abbia effettuato la registrazione a #StormArea51 potrebbe averci ripensato. Non noi! Abbiamo trovato un piccolo gruppo di persone che ha intenzione di andare a correre come Naruto per liberare gli alieni... ed entreremo con loro. Beh, perlomeno il nostro uomo con la videocamera.

Siete curiosi di scoprire come andrà a finire l'invasione di massa a tema 'UFO' più assurda della storia del Nevada?