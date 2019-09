JoJo Rabbit, il trailer ufficiale italiano

Cinema

20/09/2019

Una commedia nera che farà commuovere tutti.

20th Century Fox ha pubblicato, sul proprio canale YouTube, il trailer ufficiale in italiano di JoJo Rabbit, il film scritto e diretto da Taika Waititi e ispirato dal libro Caging Skies di Christine Leunens.

Il trailer, che potete vedere in testata a questo articolo, si apre con la canzone di Jack White (no, non quello degli White Stripes) dal titolo Mit all deiner Liebe, adattamento in tedesco della ben più famosa I'm a believer dei Monkees, e presenta il piccolo protagonista JoJo alle prese con delle strane esercitazioni in quello che è riconoscibile come un campo tedesco. Waititi appare dopo appena 20 secondi nei panni di un buffo Adolf Hitler, come amico immaginario di JoJo. A quanto sembra da queste scene, il bambino (interpretato da Roman Griffin Davis) è ossessionato da Hitler e dalla sua filosofia di guerra. Poi, però scopre che tra le mura di casa propria si nasconde, accolta dalla madre (Scarlet Johansson), una bambina ebrea (Thomasin McKenzie). Da qui si svilupperà una commedia nera dai risvolti drammatici, che ha già conquistato il pubblico del Toronto Film Festival 2019 ed è destinata a essere protagonista della nuova stagione dei premi.

Hodder And Stoughton Ltd. La copertina del libro Caging Skies

Il film, diretto da Waititi ha nel cast anche Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen e Stephen Merchant e sarà nei cinema statunitensi dal 18 ottobre 2019. In Italia, invece, arriverà dal 23 gennaio 2020.

Waititi è già famoso per aver diretto il blockbuster targato Marvel Studios Thor: Ragnarok e per essere il regista del film di culto Vita da vampiro del 2014, dal quale è stata tratta una serie TV dal titolo What We Do in the Shadows (che è anche il titolo in originale del film), che sarà in programmazione in anteprima assoluta dal 31 ottobre 2019 su FOX.