Lucca C&G 2019: Rebecca Sugar, l'autore di Gigi la Trottola e tutti i nuovi ospiti annunciati

di Silvio Mazzitelli - 20/09/2019 09:50 | aggiornato 20/09/2019 09:54

La creatrice di Steven Universe e il mangaka del famoso anime degli anni '80 Gigi la Trottola saranno presenti a Lucca Comics & Games 2019 insieme a molti altri ospiti.

Anche l'edizione 2019 di Lucca Comics & Games si preannuncia sempre più interessante soprattutto dal punto di vista degli ospiti. Dopo la conferma che alla kermesse lucchese saranno presenti il mangaka Hirohiko Araki, autore de Le Bizzarre Avventure di Jojo, e Andrzej Sapkowski, scrittore della famosa saga di The Witcher, arrivano le conferme della presenza di altri importanti ospiti per il mondo del fumetto e dell'animazione.

Arriva l'autore di Gigi la trottola

Shogakukan/Tatsunoko

Dal Giappone arriverà un altro importante mangaka, il maestro Rokuda Noboru, autore del famoso Dash Kappei, da noi meglio conosciuto con il nome di Gigi la trottola, la cui serie animata è andata in onda negli anni '80 sulle nostre reti televisive. La serie parla delle disavventure di Kappei Sakamoto (Gigi Sullivan nell'edizione italiana), un ragazzo molto farfallone, ma con un innato talento per lo sport nonostante la sua statura esageratamente bassa. Kappei si iscriverà al club di basket per fare colpo su una ragazza e da qui inizieranno le sue peripezie tra gare sportive sempre più incredibili.

Il maestro Rokuda giungerà in Italia grazie alla collaborazione tra il festival di Lucca, Jungle, Anime Import ed Edizioni Star Comics e presenzierà diversi eventi a lui dedicati come delle signing session al padiglione di Star Comics, dove sarà presentata anche la nuova edizione del suo manga composta da 9 volumi brossurati. Inoltre, in fiera sarà possibile acquistare l'unica Figure dedicata a Kappei realizzata su licenza ufficiale Tatsunoko/Shogakukan, acquistabile allo stand Jungle in edizione limitata di soli 200 pezzi numerati. Chi acquisterà una di queste figure avrà diritto a incontrare il maestro Rokuda Noboru per farsi autografare la scatola.

Rebecca Sugar a Lucca

HD Cartoon Network/Lucca Comics & Games

L'autrice del famoso cartone animato americano Steven Universe (in onda su Cartoon Network), sarà presente a Lucca l'1 novembre per parlare insieme ai fan in un panel chiamato The Making of Steven Universe. L'autrice racconterà com'è nata la serie animata per poi esibirsi in un'esclusiva live performance musicale. A moderare l'incontro un fan d'eccezione: Sio, fumettista italiano e autore di video su YouTube sul suo canale Scottecs (con quasi 2 milioni di iscritti) che ha anche realizzato una parodia a fumetti dell'opera della Sugar chiamata Stefano Universo.

Il 2 novembre, inoltre, sarà presentato in anteprima europea il film Steven Universe The Movie, uscito di recente in America e diretto da Rebecca Sugar stessa. La pellicola è un musical e i brani all'interno sono stati creati proprio dall'autrice. Il film andrà in onda su Cartoon Network nel 2020 in esclusiva per l'Italia.

Sara Pichelli e gli autori Bao

Tra gli altri grandi ospiti ci sarà Sara Pichelli, fumettista che ha lavorato su tantissime testate Marvel e che è stata la co-creatrice di Miles Morales, l'uomo ragno nato nella dimensione alternativa di Ultimate Spider-Man che l'anno scorso è salito alla ribalta per essere il protagonista del film d'animazione Spider-Man - Un nuovo universo vincitore del Premio Oscar come Miglior Film d'Animazione.

Sara Pichelli sarà a Lucca il 2 e 3 novembre 2019 in occasione dell'uscita italiana della miniserie Spider-Man, scritta da J.J. Abrams e suo figlio Henry e su disegni della stessa autrice.

Anche Bao Publishing ha fatto sapere, tramite un post sul suo profilo Instagram ufficiale, la lista dei suoi ospiti presenti alla Lucca di quest'anno.

Tra i tanti autori ci saranno Zerocalcare, che a ottobre uscirà con una raccolta delle sue storie brevi chiamata La scuola di pizze in faccia del Professor Calcare; Leo Ortolani, che proprio in questi giorni ha fatto uscire per Bao CineMAH presenta: il buio colpisce ancora, nuova raccolta di recensioni disegnate dall'autore di Rat-Man; Stefano Turconi e Teresa Radice, che probabilmente porteranno il nuovo volume ambientato nell'universo de Il Porto Proibito, graphic novel che ha vinto il premio Gran Guinigi nel 2015, a cui lavorano da tempo; Capitan Artiglio con il suo Kids with Guns, che unisce fantascienza, western e dinosauri, e molti altri.

Dopo tutti i grandi ospiti presentati pensate di fare un salto al Lucca Comics & Games di quest'anno?

